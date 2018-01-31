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Емілі Ратажковскі показала провокативний знімок, де вона позує топлес в ліжку

23:05, 31 січня 1825 Читать новость на русском
Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Фото з Instagram

Супермодель Емілі Ратажковскі вже не вперше ділиться своїми пікантними та відвертими фотографіями. Цього разу модель показала фото, на якому вона позує топлес в ліжку.

Відповідне фото модель опублікувала в своєму Instagram. Оголені груди Емілі Ратажковскі ледь прикрила руками. Менш ніж за добу знімок уподобали більше, ніж півтора мільйона користувачів.

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Варто відзначити, що Ратажковскі не вперше публікує такі відверті фото. Нещодавно вона опублікувала фото, де позує повністю оголеною, а також вона часті ділиться фотографіями з відпочинку, де позує в бікіні.

Теги: LifeStyle Секс Мода
Джерело: 24 Канал
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