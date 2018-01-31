Емілі Ратажковскі показала провокативний знімок, де вона позує топлес в ліжку

Супермодель Емілі Ратажковскі вже не вперше ділиться своїми пікантними та відвертими фотографіями. Цього разу модель показала фото, на якому вона позує топлес в ліжку.

Відповідне фото модель опублікувала в своєму Instagram. Оголені груди Емілі Ратажковскі ледь прикрила руками. Менш ніж за добу знімок уподобали більше, ніж півтора мільйона користувачів.

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Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 30 Січ 2018 р. о 7:42 PST

Варто відзначити, що Ратажковскі не вперше публікує такі відверті фото. Нещодавно вона опублікувала фото, де позує повністю оголеною, а також вона часті ділиться фотографіями з відпочинку, де позує в бікіні.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 13 Січ 2018 р. о 8:26 PST

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 27 Лис 2017 р. о 4:17 PST

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 16 Лис 2017 р. о 10:19 PST