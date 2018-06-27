Емілі Ратажковскі показала сексуальні форми у відвертому відео: 18+

Знаменита 27-річна американська модель Емілі Ратажковскі підкорила соцмережі своїми спокусливими фото і відео.

Так, модель опублікувала нове звабливе відео на свої сторінці в Instagram.

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На відео засмагла Емілі Ратажковскі танцює в леопардовому купальнику на пляжі.

Дивіться відео з Емілі Ратажковскі:

Ready for ️ Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 26 Чер 2018 р. о 11:25 PDT

Хто така Емілі Ратажковскі?Ратажковскі популярна американська модель, яка прославилася розкутістю та свої сексуальною фігурою.