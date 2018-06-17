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Емілі Ратажковскі показала своє тіло в провокативному образі: гарячі фото

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Емілі Ратажковскі показала ідеальний прес
Емілі Ратажковскі показала ідеальний прес / Фото з вільних джерел

Знаменита модель та акторка Емілі Ратажковскі полюбляє робити сексуальні знімки, не приховуючи свого розкішного тіла. Зірка вкотре потішила прихильників новою серію знімків у гарячому образі.

Американську супермодель Емілі Ратажковскі можна сміливо назвати гуру пікантних світлин. Зірка, яка наполягає на тому, що не варто соромитись показувати своє тіло, щоразу приміряє провокативні образи для гарячих фотосесій. Модель при цьому займає звабливі пози, не боячись осуду громадськості. Ймовірно, від самого процесу створення знімків вона отримує насолоду, відтак публікує їх у соціальній мережі.

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Нова порція звабливих фото з'явилась на її Instagram-сторінці. Емілі Ратажковскі вбрала білий топ без спідньої білизни, засвітивши контури своїх пишних грудей. Модель відмовилась від іншого одягу, поставши перед прихильниками у бікіні. Сексапільний образ вона доповнила аксесуарами, які ледь помітні на її тілі. 

Вологе волосся Емілі Ратажковскі додало пікантності образу. Не менш звабливо виглядало і її відображення в дзеркалі. 

 

 

Ймовірно, розкуте селфі Емілі Ратажковскі зробила у вбиральні свого нового маєтку, яке вона нещодавно придбала з чоловіком Себастьяном Бір-Макклардом. Сіра ванна кімната з чималим дзеркалом та стильним рукомийником створили певну атмосферу на сексуальних знімках. 

Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі

Теги: LifeStyle Мода Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 Канал
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