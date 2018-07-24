Емілі Ратажковскі показала засмагле тіло на відвертому фото: 18+

Знаменита 27-річна американська модель Емілі Ратажковскі продовжує вражати своїх шанувальників відвертими кадрами у Instagram.

Дівчина опублікувала чергове селфі, на якому позує топлес і прикриває оголені груди рукою. Емілі коротко підписала сексуальний кадр словом "засмага".

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Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 23 Лип 2018 р. о 2:41 PDT

Емілі можна назвати однією з найбільш епатажних та розкутих зірок в Instagram. Її відверті фотографії викликають фурор і набирають мільйони лайків у соціальній мережі.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 16 Тра 2018 р. о 8:13 PDT