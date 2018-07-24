Емілі Ратажковскі показала засмагле тіло на відвертому фото: 18+
Знаменита 27-річна американська модель Емілі Ратажковскі продовжує вражати своїх шанувальників відвертими кадрами у Instagram.
Дівчина опублікувала чергове селфі, на якому позує топлес і прикриває оголені груди рукою. Емілі коротко підписала сексуальний кадр словом "засмага".
Читайте також: Емілі Ратажковскі оголила груди і показала пружні сідниці: відверті фото 18+
Емілі можна назвати однією з найбільш епатажних та розкутих зірок в Instagram. Її відверті фотографії викликають фурор і набирають мільйони лайків у соціальній мережі.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
Що зміниться у пільгах у 2016 році5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми14 лютого 2016 , 03:46 1