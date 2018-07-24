00:53
25 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
18°C
27°C 17°C
  • четвер
    26°C 18°C
  • п'ятниця
    26°C 21°C
  • субота
    27°C 21°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Електронні церковні дзвони. Російський Ілон Маск
Вєсті Кремля
21:30, 24 липня
Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
Вєсті.UA
20:52, 24 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА ГРЕЦІЯ

Емілі Ратажковскі показала засмагле тіло на відвертому фото: 18+

751 Читать новость на русском
Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Фото з Іnstagram

Знаменита 27-річна американська модель Емілі Ратажковскі продовжує вражати своїх шанувальників відвертими кадрами у Instagram.

Дівчина опублікувала чергове селфі, на якому позує топлес і прикриває оголені груди рукою. Емілі коротко підписала сексуальний кадр словом "засмага".

Читайте також: Емілі Ратажковскі оголила груди і показала пружні сідниці: відверті фото 18+

Емілі можна назвати однією з найбільш епатажних та розкутих зірок в Instagram. Її відверті фотографії викликають фурор і набирають мільйони лайків у соціальній мережі.

 

Теги: LifeStyle Мода Еротика Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 24 липня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 24 липня: пожежі у Греції, самогубство засновниці Femen, заяви Волкера
24 липня, 22:26 Головні новини 24 липня: пожежі у Греції, самогубство засновниці Femen, заяви Волкера
2507
Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей
24 липня, 22:00 Сбербанк РФ после встречи Трамп-Путин потерял более 500 миллиардов рублей
Злой Одессит 1790
Мітинг під САП: як Аваков і його "тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
24 липня, 21:00 Мітинг під САП: як Аваков і його "тітушки" зробили з президента Порошенка пусте місце
Віталій Шабунін 1028
Газ для авто стрімко подорожчав: карта цін
24 липня, 20:40 Газ для авто стрімко подорожчав: карта цін
3156
Чи може Україна "врятувати" Європу, або До якого Заходу ми прийдемо?
24 липня, 20:01 Чи може Україна "врятувати" Європу, або До якого Заходу ми прийдемо?
Борис Немировський 802
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук