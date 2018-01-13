Емілі Ратажковскі повністю оголилась на фото в Instagram (18+)
Супермодель Емілі Ратажковскі вже не вперше дражнить шанувальників своїми пікантними фото, однак цього разу вона перевершила сподівання усіх. Повністю оголене фото продемонструвало її стрункі форми та неймовірну сексуальність.
Відповідним знімком зірка поділилась на своїй сторінці в Instagram.
"Народження Венери", – загадково підписала своє фото модель, яка позує на фоні зелених гір.
Автором знімку стала відома жінка-митець Мона Кун. Світлина виглядає доволі якісною, тому можна передбачати, що очікується ціла серія таких фотографій з Емілі.
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На розкішному відпочинку, де нещодавно перебувала Ратажковскі, вона також тішила фанатів своїми пікантними фото та демонструвала купальники з власної лінійки.
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