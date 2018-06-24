Емілі Ратажковскі привітала маму зі святом зворушливими архівними знімками

Сьогодні матір супермоделі Емілі Ратажковскі – письменниця Кетлін Белглі, святкує свій 66 день народження. З такої нагоди американська модель вирішила привітати найріднішу людину архівними світлинами з її дитинства.

Емілі має чудові стосунки зі своїми батьками Джоном Девідом Ратажковскі та Кетлін Белглі. З ними вона часто подорожує та просто приємно проводить час за спільними обідами та вечерями. Однак батьки Ратажковскі ніколи не були одружені, – свою матір Емілі охарактеризувала як "феміністку та інтелектуалку". На момент народження єдиної доньки пари Кетлін було 39, а йому 45 років.

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Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 24 Чер 2018 р. о 8:58 PDT

З нагоди дня народження зіркової матусі, Емілі опублікувала в Instagram та Instagram Stories серію архівних фото. З них можна побачити, що матуся моделі завжди була дуже стильною та красивою жінкою, яка сьогодні виглядає не менш ефектно ніж в молодості.



Іменинниця Кетлін Белглі і Емілі в дитинстві



Кетлін Белглі в молодості



Іменинниця Кетлін Белглі