Емілі Ратажковскі привітала маму зі святом зворушливими архівними знімками
Сьогодні матір супермоделі Емілі Ратажковскі – письменниця Кетлін Белглі, святкує свій 66 день народження. З такої нагоди американська модель вирішила привітати найріднішу людину архівними світлинами з її дитинства.
Емілі має чудові стосунки зі своїми батьками Джоном Девідом Ратажковскі та Кетлін Белглі. З ними вона часто подорожує та просто приємно проводить час за спільними обідами та вечерями. Однак батьки Ратажковскі ніколи не були одружені, – свою матір Емілі охарактеризувала як "феміністку та інтелектуалку". На момент народження єдиної доньки пари Кетлін було 39, а йому 45 років.
Читайте також: Модель Джіджі Хадід показала кумедні фото з дитинства
З нагоди дня народження зіркової матусі, Емілі опублікувала в Instagram та Instagram Stories серію архівних фото. З них можна побачити, що матуся моделі завжди була дуже стильною та красивою жінкою, яка сьогодні виглядає не менш ефектно ніж в молодості.
Іменинниця Кетлін Белглі і Емілі в дитинстві
Кетлін Белглі в молодості
Іменинниця Кетлін Белглі
Іменинниця Кетлін Белглі