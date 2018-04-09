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Емілі Ратажковскі станцювала запальний твіст у купальнику: відео

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Фото з соцмереж

Сексапільна топ-модель Емілі Ратажковскі полюбляє дивувати прихильників спокусливими кадрами. Цього разу популярна манекенниця показала запальний танок в купальнику.

Відомо, що Емілі Ратажковскі активно веде свій блог у соціальній мережі Іnstagram. Знаменитість то рекламує білизну власного дизайну, то показує оголене тіло, демонструючи ідеальну фігуру. Мільйони людей із захопленням спостерігають, як живе одна з найвідоміших моделей світу.

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На цей раз Емілі Ратажковскі показала кадри з відпочинку. На відео зірка танцює запальний твіст на сонячному пляжі. Манекенниця спокусливо крутить стегнами перед камерою, грайливо поправляючи волосся, розвіяне вітром.

Вбрана Емілі Ратажковскі у купальник темно-синього кольору з білими цятками. Модель пляжного вбрана розробила зірка. Зазначимо, що купальник підкреслює ідеальні форми манекенниці та частково оголює груди.

Orpheus in Polka Dot will make you wanna twist

Публикация от Inamorataswim (@inamorataswim)

Теги: LifeStyle Мода Емілі Ратажковскі відпочинок
Джерело: 24 Канал
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