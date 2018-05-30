Емілі Ратажковскі у грайливому образі показала спокусливу фігуру: фото

Знаменита американська модель Емілі Ратажковскі вкотре зачарувала прихильників серією сексуальних фотографій.

26-річна Емілі продемонструвала свої спокусливі форми та прекрасну фігуру, виклавши гарячі кадри у своєму Instagram. Модель позувала у блискучому відвертому топі, який оголяв її спину.

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До слова, Ратажковскі зробила ці кадри у Франції. Найімовірніше, дівчина прилетіла туди не тільки щоб відпочити, а й для роботи. Нові фото можуть бути наступною рекламною кампанією.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 29 Тра 2018 р. о 12:48 PDT

Емілі Ратажковскі

Хто така Емілі Ратажковскі? Ратажковскі популярна американська модель, які прославилася розкутістю та свої сексуальною фігурою.