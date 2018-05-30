Емілі Ратажковскі у грайливому образі показала спокусливу фігуру: фото
Знаменита американська модель Емілі Ратажковскі вкотре зачарувала прихильників серією сексуальних фотографій.
26-річна Емілі продемонструвала свої спокусливі форми та прекрасну фігуру, виклавши гарячі кадри у своєму Instagram. Модель позувала у блискучому відвертому топі, який оголяв її спину.
Читайте також: Сексуальна Емілі Ратажковскі оголилася для глянцю: фото 18+
До слова, Ратажковскі зробила ці кадри у Франції. Найімовірніше, дівчина прилетіла туди не тільки щоб відпочити, а й для роботи. Нові фото можуть бути наступною рекламною кампанією.
Емілі Ратажковскі
Хто така Емілі Ратажковскі? Ратажковскі популярна американська модель, які прославилася розкутістю та свої сексуальною фігурою.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі