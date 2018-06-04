Емілі Ратажковскі знялась для австралійського глянцю Elle: перші фото

Американська модель Емілі Ратажковскі вперше за довгий час стала обличчям модного глянцю Elle Australia, оскільки найчастіше вона бере учать в комерційних проектах та в кампейні власного бренду купальників.

У фотосеті для австралійського Elle, автором якого став Kai z Feng, зірка приміряла стильну білу блузу та чорні штани, доповнивши образ нюдовим макіяжем та природнім розпущеним волоссям.

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Емілі Ратажковскі для Elle Australia

На іншому варіанті обкладинки модель позує в екстравагантному чорному вбранні та в білих ботфордах з ворсом. На іншому знімку Емілі пікантно оголила свої плечі у білій сорочці.

Допис, поширений ELLE Australia (@elleaus) 3 Чер 2018 р. о 3:50 PDT

Допис, поширений ELLE Australia (@elleaus) 3 Чер 2018 р. о 2:54 PDT

Всі образи на перших фото дуже пасували Ратажковскі, однак шанувальникам дуже незвично бачити модель в такому скромному амплуа, оскільки вона зазвичай публікує пікантні оголені знімки.

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Емілі Ратажковскі для Elle Australia