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Емілі Ратажковскі знялась для австралійського глянцю Elle: перші фото

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Американська модель Емілі Ратажковскі вперше за довгий час стала обличчям модного глянцю Elle Australia, оскільки найчастіше вона бере учать в комерційних проектах та в кампейні власного бренду купальників.

У фотосеті для австралійського Elle, автором якого став Kai z Feng, зірка приміряла стильну білу блузу та чорні штани, доповнивши образ нюдовим макіяжем та природнім розпущеним волоссям.

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Емілі Ратажковскі для Elle Australia

На іншому варіанті обкладинки модель позує в екстравагантному чорному вбранні та в білих ботфордах з ворсом. На іншому знімку Емілі пікантно оголила свої плечі у білій сорочці.

 

 

Всі образи на перших фото дуже пасували Ратажковскі, однак шанувальникам дуже незвично бачити модель в такому скромному амплуа, оскільки вона зазвичай публікує пікантні оголені знімки.

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Емілі Ратажковскі для Elle Australia

Теги: LifeStyle Мода Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 Канал
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