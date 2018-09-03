Емілі Ратажковскі знялась в спокусливій рекламі купальників: відео

Американська модель Емілі Ратажковскі стала зіркою чергового кампейну купальників Sports Illustrated. На сексуальних кадрах кількарічної давності зірка постає з іншою зачіскою та в дещо інших формах.

27-річна зірка одягнула для пікантного відеоролика 2 яскравих купальники, які відмінно підкреслювали її форми. Шанувальникам було незвично побачити Емілі у новому амплуа, оскільки зараз зірка є дуже худою і ретельно слідкує за своїми формами.

Читайте також: Емілі Ратажковскі оголилася у ванній: спокусливі фото

В рекламі натомість можна побачити, як Емілі кілька років тому мала пишніші форми, однак залишалась дуже сексуальною та звабливою моделлю. Користувачі відзначили у коментарях, що зірка виглядає "дуже гаряче" і що їй більше пасує така фігура, ніж її "анорексична худоба". Одна з користувачок навіть додала, що це відео зроблене "до того, як чортова модельна індустрія тиснула на неї, щоб схуднути".

Допис, поширений Sports Illustrated Swimsuit (@si_swimsuit) 2 Вер 2018 р. о 1:46 PDT

Емілі Ратажковскі сьогодні виглядає так:

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 22 Сер 2018 р. о 1:24 PDT