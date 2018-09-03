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Емілі Ратажковскі знялась в спокусливій рекламі купальників: відео

1475 Читать новость на русском
Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Американська модель Емілі Ратажковскі стала зіркою чергового кампейну купальників Sports Illustrated. На сексуальних кадрах кількарічної давності зірка постає з іншою зачіскою та в дещо інших формах.

27-річна зірка одягнула для пікантного відеоролика 2 яскравих купальники, які відмінно підкреслювали її форми. Шанувальникам було незвично побачити Емілі у новому амплуа, оскільки зараз зірка є дуже худою і ретельно слідкує за своїми формами.

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В рекламі натомість можна побачити, як Емілі кілька років тому мала пишніші форми, однак залишалась дуже сексуальною та звабливою моделлю. Користувачі відзначили у коментарях, що зірка виглядає "дуже гаряче" і що їй більше пасує така фігура, ніж її "анорексична худоба". Одна з користувачок навіть додала, що це відео зроблене "до того, як чортова модельна індустрія тиснула на неї, щоб схуднути".

 

Емілі Ратажковскі сьогодні виглядає так:

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода Еротика Емілі Ратажковскі
Джерело: 24 Канал
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