Емілі Ратажковскі знялась в спокусливій рекламі купальників: відео
Американська модель Емілі Ратажковскі стала зіркою чергового кампейну купальників Sports Illustrated. На сексуальних кадрах кількарічної давності зірка постає з іншою зачіскою та в дещо інших формах.
27-річна зірка одягнула для пікантного відеоролика 2 яскравих купальники, які відмінно підкреслювали її форми. Шанувальникам було незвично побачити Емілі у новому амплуа, оскільки зараз зірка є дуже худою і ретельно слідкує за своїми формами.
Читайте також: Емілі Ратажковскі оголилася у ванній: спокусливі фото
В рекламі натомість можна побачити, як Емілі кілька років тому мала пишніші форми, однак залишалась дуже сексуальною та звабливою моделлю. Користувачі відзначили у коментарях, що зірка виглядає "дуже гаряче" і що їй більше пасує така фігура, ніж її "анорексична худоба". Одна з користувачок навіть додала, що це відео зроблене "до того, як чортова модельна індустрія тиснула на неї, щоб схуднути".
Емілі Ратажковскі сьогодні виглядає так: