Еміліано Сала зник: що відомо про футболіста "Кардіффа" та зниклий літак над Ла-Маншем

Ввечері 21 січня з французького Нанта вилетів невеликий літак Piper Malibu з футболістом Еміліано Сала на борту. Останній направлявся в Кардіфф, з місцевою командою якої він підписав контракт. Та до місця призначення гравець так і не прибув. Він зник над Ла-Маншем.

28-літній Еміліано Сала – аргентинець, однак за місцеві клуби ніколи не виступав. Він вихованець клубу "Проектор Крекер", який є в Аргентині філіалом французького "Бордо". Тож у 20-літньому віці гравець перебрався до Європи. Однак дебютувати за основу "Бордо" йому вдалося лише 8 лютого 2012 року. Успішним дебют не можна вважати – нападник вийшов у екстра-таймі кубкового матчу. І більше за основу в цьому сезоні не грав.

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Щоб не просиджувати час на лаві запасних, Еміліано Сала у наступному сезоні відправився у клуб "Орлеан", який на той час виступав у третьому дивізіоні Франції. Його показник – 19 голів у 37 матчах. Вже наступний сезон гравець провів у другому дивізіоні. Теж в оренді. За клуб "Ніор" він зіграв ті ж 37 матчів, за які забив 18 голів.

Сезон 2014-2015 нападник розпочав у "Бордо". І навіть забив гол у другому матчі – 17 серпня 2014 року у ворота "Монако". Цей гол так і залишився єдиним за команду. Адже до кінця року гравець зіграв лише у 12 матчах, чотири рази виходячи у старті. Тож 2015 рік розпочався з чергової оренди - у "Кан". 5 голів у 13 матчах допомогли команді не вилетіти з Ліги 1.

Сезон 2015-2016 – новий клуб. Тільки цього разу не оренда, а повноцінний трансфер. За 1 мільйон євро Еміліано Сала перейшов у "Нант". Перехід був виграшний як для клубу, так і гравця. За 4 сезони у складі "Нанта" нападник взяв участь у 116 матчах чемпіонату Франції і забив 42 голи. І якщо він у сезонах 2016-2017 та 2017-2018 забивав по 12 голів, то стільки ж він забив і за першу половину сезону 2018-2019.

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Відео голів Еміліано Сала за "Нант" у сезоні 2018-2019

Тож не дивно, що за ним почали стежити й інші клуби, не лише з Франції. Серед них і київське "Динамо". Влітку кияни могли придбати нападника. Але він відмовив, адже не бажав переходити у клуб зі Східної Європи. До слова, відмовив він не лише "Динамо", але й російському "Краснодару".

Взимку 2019 року форварда придбав клуб "Кардіфф Сіті", який виступає в Англійській прем’єр-лізі. Трансфер нападника став рекордним для клубу в Уельсу – майже 18 мільйонів фунтів стерлінгів. Тож 21 січня Еміліано Сала відправився в аеропорт Нанта, щоб полетіти до Кардіффа. Над Ла-Маншем о 20:23 за місцевим часом легкий одномоторний літак Piper Malibu пропав з радарів на висоті 700 метрів над рівнем моря. У салоні літака були лише пілот та гравець. При цьому що перед цим пілот літака запрошував екстрену посадку на одному з островів.

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Останній твіт Еміліано Сала, де він попрощався з партнерами по "Нанту"

За словами керівника пошукової операції Джона Фітцджеральда, шансів вижити у гравця є дуже малі. Навіть якщо літак і приземлився на воду, то у цей вечір була злива, згодом над водою зійшов туман. Тож протриматися у такій воді можна було не більше, аніж годину часу. Станом на 17:00 22 січня пошуки літака та футболіста з пілотом продовжуються.

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