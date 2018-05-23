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Емілія Кларк намагалась відтворити звуки одного з героїв "Зоряних воєн": кумедне відео

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Емілія Кларк спародіювала Чубакку
Емілія Кларк спародіювала Чубакку

Знаменита акторка Емілія Кларк, яка отримала чималу популярність за роль Дейєнеріс Таргарієн в серіалі "Гра престолів", здивувала прихильників зйомками в останньому епізоді "Зоряних воєн". Британка намагалась навіть відтворити звуки одного з героїв кінострічки – Чубакки.

Курйозне пародіювання відбулось у прямому ефірі популярного шоу Джиммі Феллона. Емілія Кларк завітала у студію, щоб розповісти про участь у зйомках фільму "Хан Соло: Зоряні війни. Історія". Як відомо, у кінострічці вона зіграла роль Кіри – подруги дитинства Хана Соло, яку герой зустрів після довгої розлуки. 

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Емілія Кларк захопливо порівняла зйомки фільму з походом в Діснейленд. Для зірки спершу було незвично, що поряд ходять дроїди і роботи-аніматроніки, міміку яких створюють актори. До одних із найбільш нетипових персонажів належить і Чубакка. Відтак ведучий запропонував Емілії Кларк відтворити його унікальну манеру розмови. Зірка погодилась, а результат її старання розсмішив усіх глядачів. 

Дивіться відео, як Емілія Кларк спародіювала Чубакку із "Зоряних війн":

 

Одразу після кумедної акторської гри Емілія Кларк з посмішкою сказала, що сама не очікувала, що все вийде так жахливо. 

"Боже, це навіть гірше, ніж я спершу собі уявляла", – зізналась Емілія Кларк. 

А ось так Чубакка говорить у "Зоряних війнах" (дивіться відео):

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Зоряні війни Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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