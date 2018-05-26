Емілія Кларк з жахом прокоментувала фінал "Гри престолів"

Британська кіноактриса та зірка серіалу "Гра престолів" здивувала парою фраз, де дуже заінтригувала фанаті стрічки щодо грандіозного фіналу.

Про це кіноактриса розповіла в інтерв'ю Vanity Fair.

Так, виконавиця ролі Дейнеріс Таргарієн прокоментувала сюжет восьмого сезону "Гри престолів", який стане останнім і вийде на екрани в 2019 році.

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Я була просто шокована. Від думки про те, що у кого-то залишиться довгий присмак від того, ким є Дейенеріс,

– здивувала актриса.

Хоч за угодою контракту з кінострічкою вона не повинна розкривати всіх подробиць фіналу серіалу, але Емілія Кларк не втрималась і додала ще одну шокуючу фразу.

Я творю моторошне лайно. Ви зрозумієте, що я маю на увазі, коли побачите все своїми очима,

– додала Кларк в інтерв'ю.

Варто нагадати, що віце-президент HBO Франческа Орсі раніше зазначала, що в фінальному епізоді восьмого сезону "Гри престолів" загине багато головних героїв. Тому можна тільки уявити, що чекає шанувальників серіалу попереду.

Нагадаємо, що на основі циклу романів "Пісня льоду і полум'я" створено серіал телеканалом НВО під назвою "Гра престолів". Хоч Джордж Мартін почав писати перший роман у 1991 році, серіал вийшов на екрани лише через 20 років – у 2011 році. Восьмий, останній сезон "Гри престолів" вийде в 2019 році.