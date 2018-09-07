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ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Емілія Кларк знялась для кампейну Dolce & Gabbana: яскраві кадри

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Емілія Кларк для Dolce & Gabbana
Емілія Кларк для Dolce & Gabbana / www.bloglovin.com

Зірка фентезійного серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк постала в новій рекламі модного бренду Dolce & Gabbana. Актриса знялась у розкішних образах, представляючи новий аромат The Only One, що містить ноти фіалки, бергамоту, ірису, кавових зерен та ванілі.

Кіноактриса у кампейні аромату The Only One одягнула розкішну сукню-футляр з мереживом чорного кольору, доповнивши образ туфлями на підборах і яскравим макіяжем. Емілія позувала у вишуканому ресторані серед музикантів та компанії чоловіків. Автором зйомки став дует фотографів Лука і Алессандро Мореллі.

Читайте також: Dior представив новий аромат: Дженніфер Лоуренс постала в чуттєвому кампейні

 


Емілія Кларк для Dolce & Gabbana


Емілія Кларк для Dolce & Gabbana


Емілія Кларк для Dolce & Gabbana


Емілія Кларк для Dolce & Gabbana

Для короткого міні-фільму Dolce & Gabbana Кларк навіть заспівала італійською, хоч актриса є корінною британкою. Вона виконала пісню Quando, Quando, Quando.

Емілія Кларк співає у рекламі Dolce & Gabbana: дивіться відео

 

Нагадаємо, що це вже не перша участь Емілії Кларк у зйомках для італійського бренду Dolce & Gabbana. Рік тому 31-річна знаменитість разом зі своїм колегою по "Грі престолів" Кітом Харінгтоном стали обличчям чоловічого та жіночого аромату Dolce&Gabbana The One.

Теги: LifeStyle Мода Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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