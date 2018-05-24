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Емілія Кларк знялась для обкладинки модного глянцю: елегантні фото

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Емілія Кларк для Vanity Fair
Емілія Кларк для Vanity Fair / www.vanityfair.com

Зірка "Гри престолів" та нової стрічки "Соло: Зоряні Війни. Історії" Емілія Кларк стала обличчям річного випуску американського журналу Vanity Fair.

Вихід номера приурочений до релізу фільму "Хан Соло. Зоряні війни: Історії", де британська актриса зіграла головну жіночу роль. Прем'єра кінокартини в Україні відбудеться сьогодні, 24 травня.

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Для фотосесії зірка приміряла декілька дуже стильних та елегантних образів, які вдало підкреслювали її харизматичність і красу. Серед образів можна побачити костюми класичного крою, чарівні сукні і вишукані прикраси. Автором фотосету став Крейг МакДін.


Емілія Кларк для Vanity Fair

У відвертому інтерв’ю Емілія зізналась, як їй доводиться миритись із самотою в особистому житті та про розповіла, як її рідна бабуся у Великобританії все життя приховувала свої індіанські корені.

Теги: LifeStyle Голлівуд Мода
Джерело: Vanity Fair
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