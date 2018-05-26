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Емілія Кларк знялась в іронічній фотосесії у незвичній для себе ролі

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Емілія Кларк приміряла образ бізнес-леді
Емілія Кларк приміряла образ бізнес-леді / Vanity Fair

Зірка серіалу "Гра престолів" Емілія Кларк знялась для фотосесії у непритаманному для себе образі.

Для журналу Vanity Fair вона приміряла образ строгої бізнес-леді.

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Хоча сама фотозйомка швидше була пародійною і імітувала стиль стокових фотографій.

Емілія Кларк
Емілія Кларк знялась в образі бізнес-леді

Я чекала цього моменту, цього визначального моменту в моїй кар’єрі, цієї чесності та правди, які я знайду в Барбарі, бізнес-леді,
– прокоментувала свою роль зірка "Гри престолів".

Дивіться відео зі зйомок Емілії Кларк для Vanity Fair:

Раніше Емілія Кларк знялась у стильній фотосесії для обкладинки журналу Vanity Fair.

Теги: LifeStyle Гра престолів Кіно
Джерело: 24 Канал
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