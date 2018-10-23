Емілії Кларк – 32: Топ-3 ролі акторки, окрім серіалу "Гра престолів"

23 жовтня виповнюється 32 роки акторці Емілії Кларк. Більшість впізнає її за роллю Матері Драконів Дейнеріс Таргарієн у культовому серіалі "Гра престолів".

Проте у день народження зірки екранів LifeStyle 24 пригадує ще трійку фільмів з її участю, де іменинниця проявила себе, як різножанрова актриса.

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Емілія Кларк

Знаменитою Емілія Кларк проснулася після виходу перших серій "Гри престолів" у 2011 році. За одну з головних ролей у фентезі її нагородили премією "Еммі". Однак найрейтинговішим серіалом акторка не обмежилася, і з 2015 року активно з’являється на знімальному майданчику кінокартин, працюючи з досвідченими акторами. В списку найзатребуваніших актрис Голлівуду її закріпила й цьогорічна прем’єра "Соло. Зоряні війни. Історія", де Емілія Кларк перевтілюється в загадкового персонажа Кіру.

"Термінатор. Генезис" (2015)

Навряд чи найсвіжіша роль була для Емілії Кларк випробуванням на міцність. Адже три роки тому їй довелося приміряти на себе образ молодої Сари Коннор у перезапуску "Термінатора", де вона працювала з Арнольдом Шварцнеггером.

В одному з інтерв’ю Емілія зізнавалася, що до ролі готувалася понад силу: "Мене вчили, як поводитися зі зброєю, адже навіть, щоби піднімати стволи, потрібно бути сильною. Мої 18-годинні знімальні дні включали біг та стрільбу, я займалася кікбоксингом. Завдяки цьому мені вдалося досягнути ідеального тіла".

І справді, миловидна Кларк у цьому кіно набуває мужніх, навіть чоловічих рис, вона твердо стоїть на своєму, ставлячи за завдання зі своїм партнером Кайлом Різом урятувати світ від небезпечної програми. Хоча з таким характером почуття закоханості Сарі зовсім не чуже. Нехай і помітно це лише кількасекундними кадрами та вкінці стрічки.

Дивіться трейлер "Термінатор. Генезис": відео

"До зустрічі з тобою" (2016)

Якщо в попередньому фільмі Емілію Кларк ми бачимо войовничою та безкомпромісною, у мелодрамі за мотивами однойменної книги Джоджо Моєс "До зустрічі з тобою" вона перетворюється на романтичну дівчину, здатну тонко відчувати не лише красу в одязі (кольорове та неординарне вбрання героїня приміряє протягом цілого фільму), а й почуття інших. Мабуть, тому Луїзі вдається хоча б на півроку змінити життя Вілла, якого паралізувало після аварії. Молода доглядальниця розуміє важкість вибору, який постане перед хлопцем, однак робить усе можливе, щоби він передумав та не закінчував життя евтаназією... Дитяча безпосередність, ніжність у виявах любові та впертість у досягненні мети забезпечили Емілії Кларк цілковите перевтілення в радісну, щиру й люблячу Лу.

Дивіться трейлер "До зустрічі з тобою": відео

"Голос із каменю" (2017)

Деякі паралелі між роллю Емілії Кларк до «Зустрічі з тобою» глядач може побачити і в містичному трилері "Голос із каменю". Тут актриса – психотерапевтка, яка допомагає хлопчику Джейкобу заговорити після смерті його матері. Той зарікся не промовляти жодного слова, поки дух найдорожчої людини не повернеться в тосканський маєток. Схвильованість на обличчі Верени – це наслідок її роботи з важкими дітьми, риса характеру, що пронизує весь фільм, поєднуючись з виявами терплячості та доброзичливості.

Сама стрічка хоч і розчаровує недостатньою містичністю, проте показує ще одну сторону Емілії Кларк в акторстві – спробу бути пристрасною і здатною кохати.

Дивіться трейлер "Голос із каменю": відео

А яка з цих ролей Емілії Кларк вам до вподоби найбільше? Можливо, свій талант ще переконливіше актриса передає в інших кінороботах? Діліться в коментарях.