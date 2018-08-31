Емінем виклав у мережу новий альбом "Kamikaze"
Відомий американський репер Емінем виклав у мережу новий альбом "Kamikaze", у який увійшло 13 треків.
Це десятий студійний запис репера, платівку спродюсував Dr. Dre спільно з самим Емінемом. Також при створенні альбому були задіяні такі виконавці, як Джессі Рейес, репери Джойнер Лукас і Royce da 5'9 і інші.
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Послухати альбом можна онлайн на Deezer і Apple Music.
Нагадаємо, попередній альбом Емінема "Revival" став його першим записом за чотири роки мовчання. Платівка вийшла в 2017 році.
Джерело: 24 Канал
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