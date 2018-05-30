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Емінем запросив на побачення Нікі Мінаж перед кількатисячною публікою

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Емінем запросив на побачення Нікі Мінаж перед кількатисячною публікою
/ www.tmz.com

Американський репер Емінем перед всією концертною публікою зробив курйозну заяву, де наче як запропонував артистці Нікі Мінаж розпочати стосунки.

Про це повідомляють на TMZ.

Тижнем раніше співачка опублікувала у своєму Instagram відеоролик, де позначила виконавця Емінема. На запитання користувача, чи у них роман, Нікі відповіла ствердно. Тоді ж всі подумали, що співаки просто так жартують в мережі.

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Тепер Емінем вирішив підігріти тему сам, запитавши на концерті Boston Calling у фанатів про те, чи варто йому почати стосунки зі співачкою.

Мила, я буду вдома сьогодні ввечері, щоб обговорити з тобою щось. Гей, Бостон, скільки тут людей, які хотіли б, щоб я зустрічався з Нікі Мінаж?,
– неочікувано запитав виконавець.

Згодом він додав, що все таки хоче розпочати стосунки.

"Дозвольте мені переконатися, перш ніж я зроблю офіційну заяву. Чорт забирай, я теж хочу! Нікі, якщо ти це чуєш, напиши мені смску. Поговоримо про це", – підкреслив Емінем.

 

На це одразу відреагувала Нікі Мінаж у своєму Twitter.

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"Він такий самий дурний, як і я. Я його дуже люблю. Ти потрібен нам для запису альбому Queen. Ось де буде наше перше побачення – в студії, я буду дивитися в твої прекрасні очі, поки ти пишеш свій текст", – написала Нікі Мінаж.

Однак прихильники виконавців знову не розуміють, чи Емінем і Мінаж так жартують, чи справді у такому грайливому способі вони оголошують про свій роман.

Чим знамениті Емінем і Нікі Мінаж? Що Емінем, що Нікі Мінаж є відомими американськими виконавцями в стилі реп та займають одні з найвищих сходинок у світових чартах. Якщо Емінем отримав свою найбільшу популярність у 2000-х, то в Нікі цей період триває зараз. Виконавці мають безліч музичних нагород.

45-річний Емінем вже був двічі одружений з Кімберлі Енн Скотт. З 1989 по 2006 рік пара часто робила паузи в стосунках. В 1995 році у них народилась донька, Хейлі. Щодо 35-річної Нікі Мінаж, то в неї було декілька бойфрендів, однак одруженою вона ще не була.

Теги: LifeStyle Зіркові романи Музика
Джерело: 24 Канал
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