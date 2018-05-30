Емінем запросив на побачення Нікі Мінаж перед кількатисячною публікою
Американський репер Емінем перед всією концертною публікою зробив курйозну заяву, де наче як запропонував артистці Нікі Мінаж розпочати стосунки.
Про це повідомляють на TMZ.
Тижнем раніше співачка опублікувала у своєму Instagram відеоролик, де позначила виконавця Емінема. На запитання користувача, чи у них роман, Нікі відповіла ствердно. Тоді ж всі подумали, що співаки просто так жартують в мережі.
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Тепер Емінем вирішив підігріти тему сам, запитавши на концерті Boston Calling у фанатів про те, чи варто йому почати стосунки зі співачкою.
Мила, я буду вдома сьогодні ввечері, щоб обговорити з тобою щось. Гей, Бостон, скільки тут людей, які хотіли б, щоб я зустрічався з Нікі Мінаж?,
– неочікувано запитав виконавець.
Згодом він додав, що все таки хоче розпочати стосунки.
"Дозвольте мені переконатися, перш ніж я зроблю офіційну заяву. Чорт забирай, я теж хочу! Нікі, якщо ти це чуєш, напиши мені смску. Поговоримо про це", – підкреслив Емінем.
На це одразу відреагувала Нікі Мінаж у своєму Twitter.
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"Він такий самий дурний, як і я. Я його дуже люблю. Ти потрібен нам для запису альбому Queen. Ось де буде наше перше побачення – в студії, я буду дивитися в твої прекрасні очі, поки ти пишеш свій текст", – написала Нікі Мінаж.
Однак прихильники виконавців знову не розуміють, чи Емінем і Мінаж так жартують, чи справді у такому грайливому способі вони оголошують про свій роман.
Чим знамениті Емінем і Нікі Мінаж? Що Емінем, що Нікі Мінаж є відомими американськими виконавцями в стилі реп та займають одні з найвищих сходинок у світових чартах. Якщо Емінем отримав свою найбільшу популярність у 2000-х, то в Нікі цей період триває зараз. Виконавці мають безліч музичних нагород.
45-річний Емінем вже був двічі одружений з Кімберлі Енн Скотт. З 1989 по 2006 рік пара часто робила паузи в стосунках. В 1995 році у них народилась донька, Хейлі. Щодо 35-річної Нікі Мінаж, то в неї було декілька бойфрендів, однак одруженою вона ще не була.