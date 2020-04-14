Емісія в Україні: друкувати чи не друкувати гривні і чим це обернеться для економіки

Деякі представники влади в Україні почали обережно просувати ідею емісії грошей. Однак частина експертів та Нацбанк зокрема заперечують та наголошують, що це так чи інашке призведе до інфляції.

Що відомо про ідею емісії в Україні

Нещодавно нардеп від "Слуги народу", голова комітету з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха в ефірі 24 каналу зазначив, що чинний проєкт бюджету не достатньо сміливий і не відповідає викликам цього часу.

Детальніше про це тут Оновлений бюджет не достатньо сміливий, – голова комітету з питань економічного розвитку

За його словами, деякі члени комітету, і він зокрема вважають, що настав час для кількісного пом'якшення, грошової емісії – тобто на їх думку Нацбанку необхідно почати друкувати гривню.

"Мені здається, що ми абсолютно готові, щоб запустити важку артилерію – те, що у світі називають "вертолітні гроші"... Питання інфляції. Якщо це цільова місія, якщо це місія в інфраструктурні проєкти, в питання держзамовлень, місія в межах просідання ВВП (3-10% за різними оцінками), то, на мою особисту думку, нам вдасться стримати надто високу інфляцію", – зазначив Наталуха.

Що каже Нацбанк

Натомість в Нацбанку застерігають, що це може призвести до непоправних наслідків.

"Не хотілося б знову випускати з пляшки цього джина – інфляцію та девальвацію. Це шлях в нікуди. Страждають насамперед соціально незахищені верстви населення", – наголосив заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб.

Відео: заступник голови Національного банку України Дмитро Сологуб про емісію

"Ми не США чи ЄС, ми друкуємо гривню"

Фінансовий аналітик Сергій Фурса в ефірі 24 каналу у програмі "Політбюро" наголосив: якщо йдеться про друкарський станок в США чи ЄС, то там це може привести до певних результатів, тому що вони друкують долари чи євро.

Долар – це світова резервна валюта, і ви можете його друкувати, тому що ніхто не побіжить на валютний ринок купувати гривню за цей долар. Коли ми друкуємо валюту країн не дуже розвинених – України, Зімбабве, Венесуели – то завжди маємо один і той самий результат,

– підкреслив Фурса.

Він нагадав, що інфляція в Венесуелі 2019 року складала 1 мільйон відсотків – це і є зокрема наслідком друкування грошей.



Сергій Фурса / Фото 24 канал

"Ми не хочемо образити Коломойського?"

Політики, які просувають емісію, зазначають, що до цього варто йти, якщо ми не зможемо отримати кредит МВФ.

А що нам заважає отримати кредит МВФ і пройти цей рік без кризи? Заважає тільки бажання не образити шановного Ігоря Валерійовича?

– прокоментував таку позицію Фурса.

Що відомо про транш МВФ і до чого тут КоломойськийДля отримання подальшої співпраці з МВФ необхідно ухвалити "антиколомойський" законопроєкт. Він передбачає, зокрема, що націоналізовані банки не можуть бути повернуті попереднім власникам за рішеннями судів. Наполягає на схваленні законопроєкту МВФ, від якого Україна очікує 5,5 мільярда доларів допомоги.



Втім у парламенті його після схвалення у першому читанні почали блокувати депутати з так званої групи Коломойського. До нього зареєстрували понад 16 тисяч правок, це стало рекордною цифрою для парламенту. Цей процес у медіа собою називають "поправочним спамом".

"З цього створили страшилку"

Член Ради з питань економічного розвитку Ярослав Жаліло в ефірі 24 каналу натомість зазначив, що з емісії створили таку собі страшилку.

"Емісія грошей – це професійний термін, який стосується конкретних процесів. На жаль, з цього створили таку собі страшилку. Емісія відбувається завжди – це збільшення кількості грошей в обігу. Питання тільки – яким чином. Як емісія здійснювалася останні роки? Двома шляхами: або через рефінансування комерційних банків, або через викуп валюти на валютному ринку. Після чого Нацбанк починав стерилізувати, тобто уникати негативного впливу емісії", – пояснив Жаліло.

Він додав, коли ми говоримо про можливість емісійного фінансування дефіциту бюджету, варто розуміти, як це може відбуватися.

На мій погляд, це може відбуватися єдиним чином – за рахунок купівлі Нацбанком облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП). Хоча є пряма заборона це робити, але ми бачимо, що, в принципі, вона може бути знята. Тоді тільки питання в тому – куди ці гроші підуть. Якщо ці гроші викидаються на ринок, і вони починають потрапляти в спекулятивне використання, то зрозуміло, що це прямий шлях до інфляції і знецінення,

– зазначив Член Ради з питань економічного розвитку.



Ярослав Жаліло / Фото "Главред"

"І вже немає різниці, куди далі підуть ці гроші..."

У відповідь на коментар члена Ради з питань економічного розвитку Ярослава Жаліли в ефірі 24 каналу Сергій Фурса наголосив: якщо гроші надрукують, вже немає різниці, що з ними відбуватиметься далі.

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"Треба подякувати Нацбанку, що вони зберігають незалежність і кажуть, що жодної емісії не буде, адже це неправильно. Уявімо, що якусь гривню вони умовно надрукували... І далі байдуже, що відбувається: чи ми розкидаємо їх з гелікоптерів, чи фінансуємо у програму – ці гроші потрапляють у банківську систему. А далі ці гроші обов'язково ідуть на валютний ринок", – пояснив Фурса.

Він додав: всі розуміють, що ці гроші нічим не забезпечені, а просто надруковоні, окрім того – друкування пройшло на фоні відмови від співпраці з МВФ.

Тоді всі економічні агенти отримують сигнал і бігтимуть в одну сторону! Всі починають скуповувати долар. А оскільки в системі забагато гривні, яка нічим не забезпечена – то в результаті ми бачимо стрімку девальвацію. Про це постійно каже Нацбанк, міжнародні партнери – що це просто не вихід. Ми самі собі погіршуємо умови,

– наголосив Фурса.



Економічні кризи в Україні / Інфографіка 24 каналу