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Емма Стоун знялась в чуттєвому кампейні Louis Vuitton

141 Читать новость на русском
Емма Стоун для Louis Vuitton
Емма Стоун для Louis Vuitton / www.thecut.com

Голлівудська актриса Емма Стоун вже не вперше співпрацює з модним французьким брендом Louis Vuitton. Цього разу вона стала обличчям нового аромату Attrape-Rêves.

Про це повідомляють на The Cut.

Американська зірка стала амбасадором новинки у фірмовій лінійці Les Parfums, де представила нові парфуми Attrape-Rêves, створені Жаком Кавальє-Беллетрудом. Новий аромат містить ноти бергамоту, півонії, пачулі, імбиру, какао, лічі і турецької троянди.

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Емма Стоун для Louis Vuitton

Для зйомки Емма Стоун позувала в ніжно-рожевій сукні на чорних бретельках і з відвертим декольте. Незважаючи на доволі відвертий образ, актриса виглядала дуже ніжно і чуттєво. Зйомки кампейну, автором якого став фотограф Крейг МакДін, відбувались на даху багатоквартирного будинку з панорамою на місто, а також на березі моря.


Емма Стоун для Louis Vuitton

Теги: LifeStyle Голлівуд Мода
Джерело: 24 Канал
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