Емма Стоун знялася у пустелі для Louis Vuitton: елегантний фотосет

Модний дім Louis Vuitton представив першу рекламну кампанію з оскароносною актрисою та амбасадором бренду Еммою Стоун.

Емма позувала на фоні каліфорнійської пустелі в об'єктиві фотографа Крейга МакДін. Спеціально для зйомки спорудили велетенську букву V.

Стоун нещодавно підписала контракт з Louis Vuitton та стала обличчям бренду.

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Емма Стоун для Louis Vuitton

Зірка знялася у сукнях в дрібні квіти з нової колекції дизайнера Ніколя Гескьєра.

Рекламна кампанія Louis Vuitton входить в серію Spirit of Travel.

Допис, поширений Louis Vuitton Official (@louisvuitton) 15 Бер 2018 р. о 8:00 PDT

Допис, поширений Louis Vuitton Official (@louisvuitton) 14 Бер 2018 р. о 1:15 PDT