Емма Стоун знялася у пустелі для Louis Vuitton: елегантний фотосет
Модний дім Louis Vuitton представив першу рекламну кампанію з оскароносною актрисою та амбасадором бренду Еммою Стоун.
Емма позувала на фоні каліфорнійської пустелі в об'єктиві фотографа Крейга МакДін. Спеціально для зйомки спорудили велетенську букву V.
Стоун нещодавно підписала контракт з Louis Vuitton та стала обличчям бренду.
Читайте також: Ріта Ора засвітила білизну в спокусливій сукні: пікантні фото
Емма Стоун для Louis Vuitton
Зірка знялася у сукнях в дрібні квіти з нової колекції дизайнера Ніколя Гескьєра.
Рекламна кампанія Louis Vuitton входить в серію Spirit of Travel.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі