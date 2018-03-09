Емма Стоун знялася в казковій фотосесії для W Magazine: фото
Голлівудська актриса Емма Стоун знялася в модній фотосесії для W Magazine разом з художнім директором жіночих колекцій Louis Vuitton, французьким дизайнером Ніколя Геск'єром.
На сторінках свіжого номера W Magazine Емма Стоун позує в стильних образах з весняної колекції Louis Vuitton, демонструючи ключові тренди поточного сезону – від шовкових oversize блуз з масивними рукавами до лакованих подовжених жилетів.
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І це не дивно, адже зовсім нещодавно акторка підписала контракт з Louis Vuitton та стала обличчям бренду. Стоун повідомила, що процес підписання контракту тривав близько року.
Емма Стоун для W Magazine
"В Еммі мені завжди подобався баланс. У ній є жіночність, що граничить з хлоп'ячою стороною. Це суперкруто. Це надихає", – повідомив Ніколя Геск'єр.
Емма Стоун та Ніколя Геск'єр для W Magazine
Стоун зазначила, що після підписання контракту частіше літає до Парижу, а це місто – вона дуже любить. Актриса також додала, що в рамках співпраці з Louis Vuitton залишила за собою право носити одяг інших брендів.
Емма Стоун та Ніколя Геск'єр для W Magazine
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