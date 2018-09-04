Емма Стоун зробила відверте зізнання про Райана Гослінга

Голлівудська акторка Емма Стоун зізналася у своїх почуттях до колеги по фільму-мюзиклу "Ла-ла Ленд" Райану Гослінгу.

Під час прес-конференції на кінематографічному фестивалі в Колорадо Емма Стоун назвала Райана "дорогим, прекрасним другом" і зізналась, що не уявляє своє життя без нього, повідомляє видання People.

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Він особливий. Це так мене зворушує. Він дуже талановитий і чудова людина, з яким працювати – одне задоволення. Він дуже доброзичливий і завжди зацікавлений в процесі. Він мене багато чому навчив, наприклад, як бути щедрою,

– розповіла акторка.



Емма Стоун та Райан Гослінг / Getty



​Емма Стоун та Райан Гослінг / Getty

Крім того, західні ЗМІ пишуть, що такі слова Емми підігріли ревнощі дружини Райана актриси Еви Мендес.



Ева Мендес та Райан Гослінг / Getty

Нагадаємо, Єва Мендес і канадський кіноактор Райан Гослінг втретє готуються стати батьками. Зараз подружжя виховує двох дочок: трирічну Есмеральду і дворічну Амаду. Інсайдер розповів, що Єва Мендес змогла завагітніти двійнею після штучного запліднення – ЕКЗ.