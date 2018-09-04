13:24
4 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
31°C 14°C
  • середа
    27°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    27°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Варфоломій вирішив не пити з російського "болотця". Ще трішки Солов'їного помьоту
Вєсті Кремля
21:42, 3 вересня
Вєсті.UA. Ведмежі послуги Медведчука. Шапка Гриця-молодця
Вєсті.UA
19:46, 3 вересня
Бізнес забудовиків: як в Україні наживаються на школах та садочках
ЦРУ
09:00, 31 серпня
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Туризм по-радянськи
Згадати все
22:51, 31 серпня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ОЛЕГ СЕНЦОВ ПОМЕР ЙОСИП КОБЗОН

Емма Стоун зробила відверте зізнання про Райана Гослінга

668 Читать новость на русском
Емма Стоун та Райан Гослінг
Емма Стоун та Райан Гослінг / GettyImages

Голлівудська акторка Емма Стоун зізналася у своїх почуттях до колеги по фільму-мюзиклу "Ла-ла Ленд" Райану Гослінгу.

Під час прес-конференції на кінематографічному фестивалі в Колорадо Емма Стоун назвала Райана "дорогим, прекрасним другом" і зізналась, що не уявляє своє життя без нього, повідомляє видання People.

Читайте також: Я хочу сім'ю і дітей, – акторка Емма Стоун зробила відверте зізнання

Він особливий. Це так мене зворушує. Він дуже талановитий і чудова людина, з яким працювати – одне задоволення. Він дуже доброзичливий і завжди зацікавлений в процесі. Він мене багато чому навчив, наприклад, як бути щедрою,
– розповіла акторка.

​Емма Стоун та Райан Гослінг / Getty
Емма Стоун та Райан Гослінг / Getty

​Емма Стоун та Райан Гослінг / Getty
​Емма Стоун та Райан Гослінг / Getty

Крім того, західні ЗМІ пишуть, що такі слова Емми підігріли ревнощі дружини Райана актриси Еви Мендес.


Ева Мендес та Райан Гослінг / Getty

Нагадаємо, Єва Мендес і канадський кіноактор Райан Гослінг втретє готуються стати батьками. Зараз подружжя виховує двох дочок: трирічну Есмеральду і дворічну Амаду. Інсайдер розповів, що Єва Мендес змогла завагітніти двійнею після штучного запліднення – ЕКЗ.

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд Зіркові романи
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
"Предохранитель от глупости" или "торговец простотой": каким должен быть политик
сьогодні, 13:01 "Предохранитель от глупости" или "торговец простотой": каким должен быть политик
Павло Казарін
Похорон із чемоданами: у "ДНР" збираються закрити виїзд до Росії
сьогодні, 12:01 Похорон із чемоданами: у "ДНР" збираються закрити виїзд до Росії
Олексій Чибісов
Креативна економіка: що це таке та чому саме вона може врятувати Україну
сьогодні, 12:00 Креативна економіка: що це таке та чому саме вона може врятувати Україну
Тетяна Острікова
У яких країнах Європи відпочивають більше, ніж в Україні: інфографіка
сьогодні, 11:01 У яких країнах Європи відпочивають більше, ніж в Україні: інфографіка
Зло поднимает голову, и Путин – не главная угроза
сьогодні, 10:00 Зло поднимает голову, и Путин – не главная угроза
Іван Яковина
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук