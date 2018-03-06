Емма Уотсон шукає редактора для тимчасових тату
Британська акторка Емма Уотсон пожартувала, що шукає редактора для тимчасових тату, після того, як її шанувальники помітили граматичну помилку в її татуюванні.
27-річна акторка прийшла на церемонію "Оскар" з татуюванням на правій руці "Times Up" на підтримку руху проти сексуальних домагань в кіноіндустрії.
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Її шанувальники помітили відсутність апострофу, оскільки правильно фраза мала б виглядати так – "Time's Up" ("Час вийшов").
Емма Уотсон визнала помилку і написала в Twitter.
"Є вакансія редактора тимчасових тату. Досвід роботи з апострофом – обов'язковий", – вказала зірка.
Нагадаємо, Time's Up – це рух, який створили зірки Голлівуду для боротьби із сексуальним насильством і дискримінацією.
Емма Вотсон є активісткою цього руху і нещодавно пожертвувала 1,4 мільйонів долларів на нову кампанію.