Емма Уотсон шукає редактора для тимчасових тату

Британська акторка Емма Уотсон пожартувала, що шукає редактора для тимчасових тату, після того, як її шанувальники помітили граматичну помилку в її татуюванні.

27-річна акторка прийшла на церемонію "Оскар" з татуюванням на правій руці "Times Up" на підтримку руху проти сексуальних домагань в кіноіндустрії.

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Її шанувальники помітили відсутність апострофу, оскільки правильно фраза мала б виглядати так – "Time's Up" ("Час вийшов").

Емма Уотсон визнала помилку і написала в Twitter.

"Є вакансія редактора тимчасових тату. Досвід роботи з апострофом – обов'язковий", – вказала зірка.

Fake tattoo proofreading position available. Experience with apostrophes a must. — Emma Watson (@EmmaWatson) 5 марта 2018 г.

Нагадаємо, Time's Up – це рух, який створили зірки Голлівуду для боротьби із сексуальним насильством і дискримінацією.

Емма Вотсон є активісткою цього руху і нещодавно пожертвувала 1,4 мільйонів долларів на нову кампанію.