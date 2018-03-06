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Емма Уотсон шукає редактора для тимчасових тату

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Емма Уотсон шукає редактора для тимчасових тату
Емма Уотсон шукає редактора для тимчасових тату / 24 Канал

Британська акторка Емма Уотсон пожартувала, що шукає редактора для тимчасових тату, після того, як її шанувальники помітили граматичну помилку в її татуюванні.

27-річна акторка прийшла на церемонію "Оскар" з татуюванням на правій руці "Times Up" на підтримку руху проти сексуальних домагань в кіноіндустрії.

Читайте також: Емма Уотсон пожертвувала 1,4 мільйонів доларів на боротьбу з сексуальним домаганням

Її шанувальники помітили відсутність апострофу, оскільки правильно фраза мала б виглядати так – "Time's Up" ("Час вийшов").

Емма Уотсон визнала помилку і написала в Twitter.

"Є вакансія редактора тимчасових тату. Досвід роботи з апострофом – обов'язковий", – вказала зірка.

Нагадаємо, Time's Up – це рух, який створили зірки Голлівуду для боротьби із сексуальним насильством і дискримінацією.

Емма Вотсон є активісткою цього руху і нещодавно пожертвувала 1,4 мільйонів долларів на нову кампанію.

Теги: LifeStyle Емма Уотсон Голлівуд Кіно Оскар Оскар-2018 Тату
Джерело: 24 Канал
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