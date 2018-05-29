Емма Уотсон, зірка "Гаррі Поттера" розійшлася з відомим актором, – ЗМІ

В ЗМІ з'явилася інформація, що голлівудська акторка Емма Уотсон та актор зі серіалу "Хор" Корт Оверстріт розійшлися.

Хоча тільки у березні цього року стало відомо про їхні стосунки, західні ЗМІ повідомляють, що актори більше не зустрічаються, йдеться у виданні The Sun.

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Емма Уотсон та Корд Оверстріт

Закоханих часто помічали разом в Лос-Анджелесі. За словами інсайдерів вони були дуже захоплені одне одним. Однак, офіційно свої стосунки пара не підтверджувала.

"Емма і Корд спочатку мовчали про свої стосунки. Вони проводили багато часу разом в Лос-Анджелесі. Кілька місяців тому їх сфотографували як пару, але в кінцевому підсумку у них нічого не склалося, і зараз вони обоє знову самотні", – повідомив інсайдер.

Нагадаємо, влітку минулого року іноземні ЗМІ повідомляли, що Емма Уотсон виходить заміж за підприємця Вільямса Мак Найта, який старший за акторку на 10 років старший і працює менеджером в компанії Medallia, що спеціалізується на комп'ютерній техніці.