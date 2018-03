Емма Уотсон зробила тимчасове тату з помилкою: фото

Відома актриса Емма Уотсон стала однією з гостей вечірки Vanity Fair, яку традиційно влаштовують після церемонії Оскар.

27-річна зірка "Гаррі Поттера" з'явилася на заході в довгій чорній сукні з масивним блискучою прикрасою.

Емма Уотсон зробила тату з помилкою

Читайте також: Емма Уотсон пожертвувала 1,4 мільйонів доларів на боротьбу з сексуальним домаганням

Проте шанувальники звернули увагу на тимчасове тату Емми, зроблене на підтримку руху проти насильства та домагань в Голлівуді "Time's up".

Проте напис на руці Уотсон був з помилкою: замість скорочення фрази "Time is up" – "Time's up", в актриси була фраза без апострофа перед "s" – "Times up".

Такий конфуз почали активно обговорювати в соціальних мережах. Деякі користувачі Twitter хвалили Емму, а інші насміхалися з її невдачі. Також юзери мережі дивуються, чому дівчина, яка закінчила престижний університет допустила таку помилку.

"Улюблена Емма Уотсон так старалася довести свій феміністський настрій і підтримку "Time's up", що пропустила апостроф", – пишуть у мережі.

Що таке Time's up?

Понад 300 голлівудських актрис, сценаристів, агентів, режисерів та представниць інших професій шоу-бізнесу запустили кампанію Time's Up ("Годі вже"), яка спрямована на боротьбу з сексуальними домаганнями.



Також створено фонд правового захисту, кошти з якого спрямують на юридичну підтримку осіб, які зазнають сексуальних домагань на роботі.



До ініціативи приєдналися всесвітньо відомі актриси: Кейт Бланшетт, Наталі Портман, Емма Стоун, Алісія Вікандер, Дакота Джонсон, Брі Ларсон, Емма Уотсон, Саманта Баркс, Меріл Стріп та інші.