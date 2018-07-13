Еммі-2018: дата та номінанти на премію

Американська телевізійна академія оголосила перших номінантів на премію Еммі, яка цього року стане ювілейною – церемонію проведуть у 70-ий раз. Вручення премій пройде у Лос-Анджелесі 17 вересня.

Варто відзначити, що вперше компанія Netflix випередила HBO по кількості серіалів-номінантів. Читайте також: Названо головних претендентів на премію "Оскар-2019" Номінанти Еммі-2018 Найкращий драматичний серіал "Щоденник служниці" "Гра престолів" "Це ми" "Корона" "Американці" "Дуже дивні справи" "Світ Дикого Заходу" Серіал "Щоденник служниці" Найкращий комедійний серіал "Атланта" "Баррі" "Чорнуватий" "Зменш свій ентузіазм" "Блиск" "Дивовижна місіс Мейзел" "Кремнієва долина" "Непохитна Кіммі Шмідт" Серіал "Атланта" Читайте також: "Марія – королева Шотландії": з’явились перші постери історичної драми Найкращий міні-серіал "Алієніст" "Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів" "Геній" "Забуті Богом" "Патрік Мелроуз" Серіал "Алієніст" Найкраща жіноча роль у драматичному серіалі Клер Фой ("Корона") Тетяна Маслані ("Темне дитя") Елізабет Мосс ("Щоденник служниці") Сандра О ("Вбиваючи Єву") Кері Расселл ("Американці") Еван Рейчел Вуд ("Світ Дикого Заходу") Клер Фой у серіалі "Корона" Читайте також: Мейсі Вільямс попрощалась зі зйомками "Гри престолів" моторошним знімком Найкраща чоловіча роль у драматичному серіалі Джейсон Бейтман ("Озарк") Стерлінг Браун ("Це ми") Ед Харріс ("Світ Дикого Заходу") Меттью Різ ("Американці") Майло Вентімілья ("Це ми") Джеффрі Райт ("Світ Дикого Заходу") Джейсон Бейтман у серіалі "Озарк" Найкраща жіноча роль у комедійному серіалі Памела Адлон ("Все на краще") Рейчел Броснахен ("Дивовижна місіс Мейзел") Трейсі Елліс Росс ("Чорнуватий") Еллісон Дженні ("Мама") Лілі Томлін ("Грейс і Френкі") Ісса Рей ("Біла ворона") Памела Адлон у серіалі "Все на краще" Найкраща чоловіча роль в комедійному серіалі Дональд Гловер ("Атланта") Білл Хейдер ("Баррі") Ентоні Андерсон ("Чорнуватий") Вільям Мейсі ("Безсоромні") Ларрі Девід ("Зменш свій ентузіазм") Тед Денсон ("В кращому світі") Дональд Гловер у серіалі "Атланта" Найкраща жіноча роль в міні-серіалі або телефільмі Лора Дерн ("Розповідь") Джессіка Біл ("Грішниця") Мішель Докер ("Забуті Богом") Еді Фалко ("Закон і порядок: Справжній злочин") Реджина Кінг ("Сім секунд") Сара Полсон ("Американська історія жахів: Культ") Лора Дерн у фільмі "Розповідь" Найкраща чоловіча роль в міні-серіалі або телефільмі Антоніо Бандерас ("Геній") Даррен Крісс ("Вбивство Джанні Версаче: Американська історія злочинів") Бенедикт Камбербетч ("Патрік Мелроуз") Джефф Деніелс ("Примарна вежа") Джон Ледженд ("Ісус Христос – суперзірка") Джессі Племонс ("Чорне дзеркало; USS Каллістер"). Антоніо Бандерас у фільмі "Геній"