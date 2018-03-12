Емму Уотсон фотографували на романтичній прогулянці з новим хлопцем

Актриса Емма Уотсон та зірка серіалу "Хор" Корд Оверстріт перестали приховувати свої стосунки: нещодавно пару підловили на романтичній прогулянці у Лос-Анджелесі.

Емма і Корд прогулювалися по одній з вулиць, тримаючись за руки, і навіть не намагалися ховатися від папарацці.

Чутки про роман Уотсон та Оверстріта обговорювали у ЗМІ протягом декількох тижнів. Вперше їх помітили разом на концерті Nathaniel Rateliff & the Night Sweats, а минулого тижня Емма і Корд відвідали вечірку після "Оскара".

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Емма Уотсон та Корд Оверстріт

Нагадаємо, останніми офіційними стосунками Уотсон були з підприємцем Вільямсом Мак Найтом. У листопаді минулого року – після майже двох років стосунків – вони розлучилися.

Фото: Daily Mail