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      Емоційно холодні батьки: чому виникає це явище та як розпізнати

      176 Читать новость на русском
      Емоційно холодні батьки
      Емоційно холодні батьки / pregnantandperfect.com

      Емоційно холодні батьки – це явище, яке проявляється байдужістю батьків до почуттів своєї дитини.

      Про це пише психіатр та психотерапевт Сергій Кистенів в Instagram.

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      Деколи таких батьків називають "ті, що були проігноровані нарцисами". Емоційно холодними можуть бути як мати дитини, так і батько.

      Причина цього явища є у батьках, а не через поведінку дітей.

      6 основних причин емоційно холодних батьків:

      • небажана дитина;
      • стан післяпологової депресії;
      • тривожний розлад і депресія;
      • наявність розладів особистості;
      • важкі психічні порушення (шизофренія, біполярний розлад;
      • залежність.

      Основні причинм емоційно холодних батьків
      Основні причинм емоційно холодних батьків

      Як розпізнати емоційно холодних батьків

      1. Батьки намагаються контролювати усі кроки дитини. Вони просять її не залишати. "Ти мені потрібен, не залишай мене, я не можу без тебе жити". Така поведінка не навчає дитину жити своїм життям та встановлювати особисті пріоритети.

      2. Емоційно холодні баткьи постійно прищеплюють почуття провини. Батьки говорять: "Я так багато для тебе зробив, я пожертвував всім". І такі діти відчувають себе зобов’язаними перед батьками, а отже вони повинні слухатися їх.

      3. Такі батьки показують почуття тоді, коли діти робили те, що вони хотіли. А щойно діти переставали робили це, то батьки ставали суворими або ж мовчали. У дитини формується думка, що батьки люблять тоді, коли діти робить те, що потрібно чи правильно.

      4. Батьки часто крають дітей. Такі батьки могли суворо показати за те, що діти робили щось неправильне. Іноді вони могли зламати або сховати улюблену іграшку дітей

      Як розпізнати емоційно холодних батьків
      Як розпізнати емоційно холодних батьків

      5. Емоційно холодні батьки не поважають кордонів дитини. Вони могли зайти без стукоту до кімнати дитини і взяти її особисті речі без дозволу.

      6. Батьки змагалися з дітьми. Вони свідомо їх знецінювали.

      7. Вони свідомо стають творцями успіху дитини. Тобто тоді, коли хвалили дитину, батьки звертали свою увагу на себе : "Він/вона цього б не зробив/ла без мене".

      8. Такі батьки постійно брешуть та маніпулюють дітьми, часто ображають дитину. А коли діти починають критикувати батьків, то останні відповідають нездоровою реакцією – крик, тощо.

      8. Емоційно холодні батьки ніколи не запитували про емоційний стан дитини. З боку здається, що вони лише зациклені на власних почуттях, а от почуття дитини вони не брали до уваги.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Сегодня мы обсудим главные признаки эмоционально холодной матери, в некоторых классификациях таких матерей называют «игнорирующими нарциссами». Бывают и «холодные и игнорирующие» отцы. Самый нездоровый коктейль - когда оба родителя совершенно безразличны к чувствам своего ребенка. Причина такого отношения кроется в родителях, а не в поведении детей, как, повзрослев, считают сыновья и дочери таких родителей. В чем же причина? 1. Нежеланный ребенок 2. Состояние послеродовой депрессии - читайте о нем по тегу #мамабездепрессии 3. Тревожное расстройство и депрессия 4. Наличие расстройств личности 5. Тяжелые психические нарушения (шизофрения, БАР) 6. Зависимости Как же распознать? 1. Родители пытались контролировать ребенка через со-зависимость. «Не оставляй меня. Ты мне нужен. Я не могу жить без тебя ». Такое поведение не научило детей жить своей жизнью и устанавливать личные приоритеты. Их жизнь нацелена на удовлетворение потребностей своих родителей. 2. Родители прививали чувство вины. «Я так много сделал для тебя. Я пожертвовал всем ради тебя». В результате дети чувствуют себя обязанными. Обязаны, а значит - полное послушание. 3. Родители показывали свои чувства, только когда дети делали то, что они хотели. Но если детям не удавалось сделать то, что от них хотели родители - родители либо становились строги с ними, либо молчали. Так у детей формируется впечатление, что родители любят только тогда, когда дети делают ТО, ЧТО НУЖНО И ПРАВИЛЬНО. 4. Родители любили «наказывать». Когда дети делали что-то «неправильное» по оценки своих родителей - они могли строго наказать за это. Иногда они могли даже сознательно саботировать на «неправильный» проступок ребенка, чтобы потом лишить его того, что ему дорого (например, ломали или прятали любимую игрушку, с целью отомстить). 5. Родители никогда не уважали границы. Не было никакого «частного» пространства, чтобы ребенок мог назвать его своим. Например, родители могли пройти в детскую комнату и взять без спроса личные вещи. 6. Родители соревновались с детьми. Ревновали к успехам своих детей и сознательно их обесценивали. Продолжение в карусели. Узнали ли вы себя или своих родителей?

      A post shared by ДОБРЫЙ ПСИХИАТР, ПСИХОТЕРАПЕВТ (@doc_kistenev) on

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      Теги: Здоров'я Діти Психологія
      Джерело: 24 Канал
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