Емоційно холодні батьки: чому виникає це явище та як розпізнати

Емоційно холодні батьки – це явище, яке проявляється байдужістю батьків до почуттів своєї дитини.

Про це пише психіатр та психотерапевт Сергій Кистенів в Instagram.

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Деколи таких батьків називають "ті, що були проігноровані нарцисами". Емоційно холодними можуть бути як мати дитини, так і батько.

Причина цього явища є у батьках, а не через поведінку дітей.

6 основних причин емоційно холодних батьків:

• небажана дитина;

• стан післяпологової депресії;

• тривожний розлад і депресія;

• наявність розладів особистості;

• важкі психічні порушення (шизофренія, біполярний розлад;

• залежність.



Основні причинм емоційно холодних батьків

Як розпізнати емоційно холодних батьків

1. Батьки намагаються контролювати усі кроки дитини. Вони просять її не залишати. "Ти мені потрібен, не залишай мене, я не можу без тебе жити". Така поведінка не навчає дитину жити своїм життям та встановлювати особисті пріоритети.

2. Емоційно холодні баткьи постійно прищеплюють почуття провини. Батьки говорять: "Я так багато для тебе зробив, я пожертвував всім". І такі діти відчувають себе зобов’язаними перед батьками, а отже вони повинні слухатися їх.

3. Такі батьки показують почуття тоді, коли діти робили те, що вони хотіли. А щойно діти переставали робили це, то батьки ставали суворими або ж мовчали. У дитини формується думка, що батьки люблять тоді, коли діти робить те, що потрібно чи правильно.

4. Батьки часто крають дітей. Такі батьки могли суворо показати за те, що діти робили щось неправильне. Іноді вони могли зламати або сховати улюблену іграшку дітей



Як розпізнати емоційно холодних батьків

5. Емоційно холодні батьки не поважають кордонів дитини. Вони могли зайти без стукоту до кімнати дитини і взяти її особисті речі без дозволу.

6. Батьки змагалися з дітьми. Вони свідомо їх знецінювали.

7. Вони свідомо стають творцями успіху дитини. Тобто тоді, коли хвалили дитину, батьки звертали свою увагу на себе : "Він/вона цього б не зробив/ла без мене".

8. Такі батьки постійно брешуть та маніпулюють дітьми, часто ображають дитину. А коли діти починають критикувати батьків, то останні відповідають нездоровою реакцією – крик, тощо.

8. Емоційно холодні батьки ніколи не запитували про емоційний стан дитини. З боку здається, що вони лише зациклені на власних почуттях, а от почуття дитини вони не брали до уваги.

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