Емоційно холодні батьки: чому виникає це явище та як розпізнати

Сегодня мы обсудим главные признаки эмоционально холодной матери, в некоторых классификациях таких матерей называют «игнорирующими нарциссами». Бывают и «холодные и игнорирующие» отцы. Самый нездоровый коктейль - когда оба родителя совершенно безразличны к чувствам своего ребенка. Причина такого отношения кроется в родителях, а не в поведении детей, как, повзрослев, считают сыновья и дочери таких родителей. В чем же причина? 1. Нежеланный ребенок 2. Состояние послеродовой депрессии - читайте о нем по тегу #мамабездепрессии 3. Тревожное расстройство и депрессия 4. Наличие расстройств личности 5. Тяжелые психические нарушения (шизофрения, БАР) 6. Зависимости Как же распознать? 1. Родители пытались контролировать ребенка через со-зависимость. «Не оставляй меня. Ты мне нужен. Я не могу жить без тебя ». Такое поведение не научило детей жить своей жизнью и устанавливать личные приоритеты. Их жизнь нацелена на удовлетворение потребностей своих родителей. 2. Родители прививали чувство вины. «Я так много сделал для тебя. Я пожертвовал всем ради тебя». В результате дети чувствуют себя обязанными. Обязаны, а значит - полное послушание. 3. Родители показывали свои чувства, только когда дети делали то, что они хотели. Но если детям не удавалось сделать то, что от них хотели родители - родители либо становились строги с ними, либо молчали. Так у детей формируется впечатление, что родители любят только тогда, когда дети делают ТО, ЧТО НУЖНО И ПРАВИЛЬНО. 4. Родители любили «наказывать». Когда дети делали что-то «неправильное» по оценки своих родителей - они могли строго наказать за это. Иногда они могли даже сознательно саботировать на «неправильный» проступок ребенка, чтобы потом лишить его того, что ему дорого (например, ломали или прятали любимую игрушку, с целью отомстить). 5. Родители никогда не уважали границы. Не было никакого «частного» пространства, чтобы ребенок мог назвать его своим. Например, родители могли пройти в детскую комнату и взять без спроса личные вещи. 6. Родители соревновались с детьми. Ревновали к успехам своих детей и сознательно их обесценивали. Продолжение в карусели. Узнали ли вы себя или своих родителей?

