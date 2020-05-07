Енергетична криза: що відбувається та чому українці мають за це платити

Енергетична криза, надлишок енергії, зупинка блоків АЕС, заборона будівництва нових "зелених" електростанцій – що все означає для українців.

Чому та на скільки виростуть тарифи на електроенергію – розбирався 24 канал.

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Чому в Україні почалась енергетична криза?

Тому що для неї склались ідеальні умови. Новий ринок електроенергетики так і не вдалося запустити. За даними Міненерго, споживання електроенергії в Україні від початку 2020 року було на 9% нижчим, аніж очікувалося – через аномально теплу зиму та скорочення промислового виробництва. До того ж, через карантин та вимушену зупинку багатьох підприємств та бізнесів, споживання енергії в Україні (та і в усьому світі) скоротилось іще більше. На ринку з'явився колосальний надлишок енергії і профіцит потужностей для її виробництва. Платежі за комуналку різко скоротились.

Крім того, до кризового періоду енергетична галузі наблизилась без голови профільного міністерства, який міг би грамотно вивести країну із цієї ситуації. У новому уряді міністерство енергетики досі не має повноправного очільника, лише виконувачів обов’язків.

Чи є в Україні план виходу із цієї кризи?

Національна комісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) каже, що є. Там представили два можливих сценарії вирішення проблеми в "зеленій" енергетиці.

Я к пояснив член НКРЕКП Дмитро Коваленко, перший сценарій – жорсткіший. Він передбачає дев'ять кроків, спрямованих, щоб вирішити проблему неконтрольованого зростання відновлюваної енергетики (ВДЕ).

Серед них, зокрема, заборона будівництва нових "зелених" електростанцій поки не будуть побудовані в Україні додаткові маневрені потужності. Також регулятором пропонується знизити для всіх об'єктів ВДЕ "зелений" тариф до 8-9 євроцентів, ввести 100% відповідальність за небаланси й обмежувати без компенсацій 20% їх виробництва. За словами Коваленка, це рішення заощадить 15 млрд грн.

Також НКРЕКП пропонує вдатись до скасування пільгової категорії споживання до 100 кВт-год для населення з 2021 року (якщо споживач споживає протягом місяця менше 100 кВт-год, за один кіловат електроенергії він має платити 90 коп/кВт-год, якщо більше – 1,7 грн), а також створення стратегічного резерву в 7 млрд грн, заклавши ці гроші в тариф на передачу електроенергії для Укренерго.

Другий варіант дещо м’якший, але також передбачає заборону на будівництво нових "зелених" електростанцій і створення 7 млрд грн резерву. Він передбачає сім кроків, серед яких, у тому числі, пропонується обрізати "зелений" тариф для на СЕС на 30%, а для ВЕС – на 15%, ввести відповідальність за небаланси і 20% обмеження виробництва без оплати.

Крім того, другий варіант передбачає скасування пільгового споживання електроенергії для населення, але не з 2021 року, а з липня 2020-го.

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Крім того, раніше Міністерство енергетики прийняло рішення повністю зупинити роботу трьох енергоблоків на Запорізькій і Рівненській АЕС та зменшити виробництво енергії ще на кількох блоках інших українських АЕС.

Що відомо про зменшення електроенергії з АЕС

21 квітня Запорізька АЕС відключила другий блок від енергосистеми і вивела його в резерв у зв'язку з балансовими обмеженнями.

Пізніше стало відомо, що "Енергоатом" після перегляду прогнозного балансу енергосистеми скерував до "Укренерго" доопрацьований оперативний графік експлуатації блоків АЕС в 2020 році. Згідно з ним, "Енергоатом" готується до виведення в резерв з 10 травня енергоблоку №6 Запорізької АЕС і енергоблоку №3 Рівненської АЕС.

Передбачається і робота на зниженій потужності низки енергоблоків АЕС у різних областях України.

Оператор системи передачі "Укренерго" неодноразово наголошував, що обмеження базового навантаження АЕС пов'язані зі зниженням на тлі пандемії і сезонного потепління споживання електроенергії. Це дозволяє значно зменшити профіцит електроенергії в енергосистемі, забезпечивши при цьому збільшення частки напівпікової теплової генерації.

Водночас Міненерго заявляло, що переглянутий прогнозний баланс передбачає обмеження виробництва для всіх типів традиційної генерації, включно з теплоелектростанціями. Однак менший відсоток зниження теплової генерації в порівнянні з атомною, за даними відомства, пов'язаний виключно з тим, що в умовах браку традиційної маневреної генерації ГЕС забезпечувати необхідні резерви в енергосистемі повинні ТЕС.

Хто хоче обмежити роботу АЕС?

В. о. міністра енергетики та захисту довкілля України Ольга Буславець. Вона відома скандальними рішеннями.

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За її словами, якби держава не переглянула енергетичний баланс та не зменшила обсяги виробництва атомної енергії, на ринку виникнув би надлишок енергії, за який довелося б заплатити 4 мільярди гривень на рік.

Ми повинні розуміти – якщо ми не зменшуємо виробництво атомної енергії, ми повинні сплачувати і за атомну генерацію, яка була б надлишковою та створювала небаланси в енергосистемі, і одночасно платити за обмеження виробництва з відновлюваних джерел,

– сказала Буславець.

Наразі в енергосистемі України – найбільша криза за всю новітню історію. Генеруючі електростанції виробляють надлишок електроенергії, бо її споживання впало на 9%. Маневрові електростанції навпаки відчувають дефіцит. Як наслідок, всі генеруючі потужності працюють у збиток.

Це рішення означатиме, що електроенергія буде дорожчати, пояснив 24 каналу голова сектору енергетики Офісу ефективного регулювання BRDO Антон Зоркін.

"Збільшиться вартість електроенергії для економіки. Виводиться з балансу і з ринку дешева електроенергія, яка заміняється більш дорогою. Відповідно, зростає сумарна вартість. Ситуація грає проти нас – знижується споживання електроенергії взагалі у зв’язку із карантином та економічним спадом. Зростає доля зеленої енергетики. Ці два фактори грають на те, що виникає надлишок електроенергії і за рахунок "Енергоатома" цей надлишок вирішили ліквідувати", – сказав він.

Питання в тому, що когось із ринку потрібно було прибирати. Або "зелених", які захищені законом і це практично неможливо. Або потрібно прибирати теплові енергостанції. Але вони балансують "зелених" і їх теж не сильно убереш. Або потрібно прибирати Енергоатом. Вирішили прибирати саме його, – додав Зоркін.

При цьому, як зазначили у прес-службі компанії-будівельника об'єктів енергетики "Едс-Інжиніринг", певна логіка в рішенні Мінекоенерго запинити ряд блоків АЕС саме зараз є, оскільки у поточних умовах зниження енергоспоживання через карантин вдалий час для ремонту енергоблоків АЕС.

З іншого боку, у такого рішення багато противників, які бачать в цьому лобіювання інтересів одного з найбільших бенефіціарів вугільної та альтернативної генерації України,

– пояснили у компанії.

Голова парламентського енергетичного комітету Андрій Герус вважає, що державний "Енергоатом" не може бути дійною коровою для приватних інтересів.

"Зелена" енергетика – це погано?

Аж ніяк. Просто зараз в Україні для неї настали важкі часи. "Зеленою" енергетикою активно спекулюють, у тому числі, намагаючись звинуватити її у проблемах із балансуванням енергосистеми. Але про те, що такі проблеми будуть, енергетики попереджали давно – їх ніхто не слухав.

Як зазначила в одній зі своїх публікацій управитель з розвитку бізнесу Scatec Solar, член ради Європейсько-українського енергетичного агентства Аліна Свідерська, зелена енергетика вже має сенс не тільки через екологію, а й через економічні перспективи.

За її словами, собівартість нових проектів відновлюваної енергетики вже нижча, ніж нових вугільних чи атомних проектів.

"Так, зараз в Україні атомна генерація дійсно найдешевша (якщо не брати до уваги вартість утилізації атомних відходів та процес виведення з експлуатації). Проте, більшість блоків нашої атомки вже пережили свої життєві цикли, і деяким залишилось ще 5-10 років. І що далі? Будувати нову атомну генерацію дорожче, ніж нову зелену. Не кажучи про те, що виведення атомки з експлуатації – займає десятки років та мільярди доларів", – наголосила вона.

Вихід із кризової ситуації, за її словами, не у запереченні необхідності зеленої генерації, а у конструктивній співпраці – плануванні подальшої роботи "атомки" з урахуванням збільшення частки зеленої генерації. А ця частка буде зростати неухильно.

Сама по собі "зелена" енергетика – це добре. Погано, що її нормальний розвиток в Україні гальмується через непослідовну та не стратегічну державну політику в енергетичному секторі.

Як пояснив 24 каналу президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар, зараз ситуація виглядає так, що уряд, замість того, щоб збалансувати роботу енергосистеми в критичному режимі з урахуванням інтересів усіх гравців ринку, надав окремим із них супер-преференції, від чого, зрештою, програють всі.

У довгостроковій перспективі "зелена" енергетика буде значно дешевшою – і за рахунок розвитку технологій, і через те, що вона може забезпечити конкуренцію на ринку та, відповідно, знизити ціни. Але поки що українцям все ж варто готуватись до зростання цін.

Чому буде дорожчати електроенергія?

Тому що українцям доведеться платити або за зростаючу частку дорогої "зеленої" енергії, або для того, аби втримати "Енергатом" не зможе довго протриматися "на плаву" з найнижчими тарифами.

У прес-службі "Едс-Інжиніринг" 24 каналу зазначили, що підвищення вартості електроенергії - це об'єктивна реальність.

"Якщо спиратися на озвучені прогнози НКРЕКУ, в одному зі сценаріїв, скасування пільгових 100 кВт-год/місяць для населення призведе до зростання середньозваженого тарифу на 30%. У натуральному вираженні це вийде 140 копійок за 1 кВт-год. Незважаючи на те, що найбільш незахищеним верствам обіцяють точково субсидувати підвищення тарифу, можна припустити істотне прискорення темпів нарощування боргів населення по комуналці", – пояснили у компанії.

Що буде, якщо українці не зможуть за неї платити? Колапс системи із усіма його наслідками для споживачів, починаючи із відключень світла. Втім, за словами Гончара, поки що ситуація складається не аж настільки критично.

Також варто знати Чи можна не зупиняти блоки Енергоатому?

"Ситуація не апокаліптична. Її можуть зробити такої лише рукотворно або зумисне, або через нерозумне та заангажоване управління, коли всі борги та збитки отримує державна компанія, а прибутки – якийсь один приватний власник. Зрештою, нагадую, що російська агресія проти України все ще не закінчилась. Ані у вигляді бойових Сході України, ані у різноманітних її проявах на всій території країни. Ми не можемо бути застраховані від кібератак на енергетичну інфраструктуру країни", – сказав він.