Енергетика України: як її контролює Ахметов

Маємо беззаперечного енергетичного короля у країні – Рінат Ахметов, який купує "Київобленерго" та "Одесаобленерго". Нещодавно він отримав на це дозвіл від антимонопольного комітету. Тепер у його руках зосереджені понад 35% вітчизняного ринку електроенергії.

Про бажання компанії ДТЕК, яка належить Рінату Ахметову, викупити у російських власників права на "Київобленерго" та "Одесаобленерго" стало відомо ще у січні 2019 року.

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Проте не могли укласти угоди без погодження антимонопольного комітету. Як відомо, цей державний орган має чітко слідкувати за відсутністю монополій в країні та дотримуватися конкурентного ринку.

Наявність конкуренції на ринку послуг, якщо мова йде про послуги від яких повністю залежна наша життєдіяльність, дуже важлива.

В умовах конкуренції постачальники послуг не мають права заради прибутку завищувати та встановлювати тарифи зі стелі. Бо тоді споживач має право перейти від одного постачальника до іншого. Хоча в українських умовах ми взагалі поки такого вибору не маємо. Він в нас насправді тільки один – користуватися послугою або ні.

Але ж і потреби в населення поки такої нема, про це упевнені в антимонопольному комітеті, бо офіційно в Україні немає енергетичних монополістів. А головне на що нам скаржитися, адже тарифи на електрику під контролем ще одного дуже важливого органу – НКРЄ КП. Тож не власники обленерго встановлюють тариф, а спеціально найняті державні менеджери його погоджують.

Разом із тим антимонополісти знають і не заперечують, що 85% видобутку енергетичного вугілля так само під контролем ДТЕКу. Так сталося, що за часів легітимного вугледобувна галузь була по суті монополізована Ахметовим. Але це рішення попередників, які скасувати немає юридичної можливості.

Енергетичний спрут ДТЕКу розростається ледь не щодня, але на переконання АМКУ ситуація повністю під контролем й хвилюватися споживачам не варто.



Рінат Ахметов

Рінат Ахметов може увійти у смак та продовжувати скупляти обленерго. Антимонопольний комітет проблеми у цьому не бачить, адже тарифи під контролем НКРЄ.

Момент для цього рішення видався доречним, адже в країні перехідний період. Попередній глава держави досиджує на Банковій останні дні. Його наступник ще не у справі, а відпочиває в Туреччині.

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А чи можна буде у майбутньому відіграти цю історію назад та запобігти монополізації? Навіть, якщо буде повністю замінений склад антимонопольного комітету? Шанси на це мінімальні. Одним рішенням ситуацію не змінити, а суди можуть тривати роками.