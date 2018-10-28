Енергія та драйв: Руслана приручила карпатського буйвола у новій фотосесії
Українська співачка Руслана Лижичко показала шанувальникам у соціальних мережах нові світлини з незвичної фотосесії.
Нові фото Руслана опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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На знімках Руслана виглядає щасливою та енергійною: жінка позує коло буйволів і не боїться бавитися з ними. Співачка розповіла, що енергію цих тварин важко описати словами.
Карпатський буйвіл під Ізмаілом повністю підкорився мені! Вони дають таку енергію і драйв, що не описати. Після вовків, буйволи тепер найулюбленіші мої тварини,
– зауважила артистка.
Прихильники зірки засипали її компліментами і були вражені після перегляду останніх знімків.
"Амазонка", "Карпатський буйвіл чує, що у нього немає ніяких шансів у протистоянні з пані Русланою", "Сила і краса", "Я б не ризикнув так", "Не віриться, що такого буйвола звичайна людина може приручити", – пишуть користувачі у мережі.
Руслана / Instagram
Руслана / Instagram
Руслана / Instagram
Руслана / Instagram