В Енергодарі пожежники вийшли на протест проти окупантів: їх побили, а техніку потрощили
Джерело:телеграм Дмитра Орлова
В місті Енергодар мешканці продовжують висловлювати невдоволення окупацією. Так, пожежники вийшли на мітинг. Але під час нього російські загарбники їх побили, а техніку – потрощили.
У п'ятницю, 20 травня, пожежники в Енергодарі вийшли на протест. Вони висловили обурення діями окупантів, котрі напередодні викрали начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.
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Окупанти побили пожежників
На світлинах, які виклав у телеграмі мер Енергодара Дмитро Орлов, можна побачити, що біля міського палацу культури "Сучасник" вишикувалися кілька десятків пожежників, а також з десяток машин. Усі вони вимагали повернути викраденого 18 травня Віталія Трояна.
Пожежники вийшли на мітинг проти викрадення Віталія Трояна / Фото з телеграму Орлова
Російські військові вирішили не винаходити велосипед. Невдоволених пожежників вони розігнали силою. Як зазначає мер Енергодара, окупанти били пожежників, а також нищили їхню техніку.
Окупанти розігнали мітинг пожежників в Енергодарі: дивіться відео
Зауважимо, що про викрадення начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна стало відомо 19 травня. Тоді російські загарбники приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13. Вони не лише провели обшук у кабінеті начальника, а й пізніше опечатали його, а самого керівника вивезли у невідомому напрямку.
Як наголошують вогнеборці, російські загарбники хотіли, щоб Віталій Троян працював під прапорами Росії. Він від цієї вимоги відмовився.
На окупованих територіях росіяни продовжують викрадати людей
- Відомо, що на самому лише Запоріжжі від початку повномасштабної війни окупанти викрали майже 300 людей. Такими цифрами оперує глава ОВА Олександр Старух. Він підкреслив, що станом на 11 травня російські загарбники тримають у себе 118 бранців з області.
- Не лише викрадають, а ще й убивають. Так, у Пологах окупанти вивезли патріота Романа Семененка. Його упродовж двох днів катували, а після цього вбили.
- Згодом стало відомо, що 3 травня до полону потрапили голова Чорнобаївки Ігор Дударь, а також його заступник Євген Родіонов, котрого невдовзі окупанти відпустили. Що ж стосується Дударя, то він перебував у важкому стані у лікарні, а наглядали за ним військові Росії.
- 11 травня ворожі бійці викрали колишнього депутата Херсонської обласної ради Віктора Помазнюка. Його окупанти вивезли просто з дому. Крім того, у Херсоні викрали співробітника Суспільного Олексія Воронцова.
- Сам очільник Херсонської ОВА Юрій Соболевський підкреслив, що у місті російські загарбники регулярно когось викрадають. Причому вивозять людей не лише з власних помешкань, а й місць роботи та навіть блокпостів.
Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 20 травня: дивіться відео