В Енергодарі пожежники вийшли на протест проти окупантів: їх побили, а техніку потрощили

В місті Енергодар мешканці продовжують висловлювати невдоволення окупацією. Так, пожежники вийшли на мітинг. Але під час нього російські загарбники їх побили, а техніку – потрощили.

У п'ятницю, 20 травня, пожежники в Енергодарі вийшли на протест. Вони висловили обурення діями окупантів, котрі напередодні викрали начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна.

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Окупанти побили пожежників

На світлинах, які виклав у телеграмі мер Енергодара Дмитро Орлов, можна побачити, що біля міського палацу культури "Сучасник" вишикувалися кілька десятків пожежників, а також з десяток машин. Усі вони вимагали повернути викраденого 18 травня Віталія Трояна.

Пожежники вийшли на мітинг проти викрадення Віталія Трояна / Фото з телеграму Орлова

Російські військові вирішили не винаходити велосипед. Невдоволених пожежників вони розігнали силою. Як зазначає мер Енергодара, окупанти били пожежників, а також нищили їхню техніку.

Окупанти розігнали мітинг пожежників в Енергодарі: дивіться відео

Зауважимо, що про викрадення начальника пожежно-рятувального загону Віталія Трояна стало відомо 19 травня. Тоді російські загарбники приїхали до пожежної частини ДПРЧ-13. Вони не лише провели обшук у кабінеті начальника, а й пізніше опечатали його, а самого керівника вивезли у невідомому напрямку.

Як наголошують вогнеборці, російські загарбники хотіли, щоб Віталій Троян працював під прапорами Росії. Він від цієї вимоги відмовився.

На окупованих територіях росіяни продовжують викрадати людей

Відомо, що на самому лише Запоріжжі від початку повномасштабної війни окупанти викрали майже 300 людей. Такими цифрами оперує глава ОВА Олександр Старух. Він підкреслив, що станом на 11 травня російські загарбники тримають у себе 118 бранців з області.

Не лише викрадають, а ще й убивають. Так, у Пологах окупанти вивезли патріота Романа Семененка. Його упродовж двох днів катували, а після цього вбили.

Згодом стало відомо, що 3 травня до полону потрапили голова Чорнобаївки Ігор Дударь, а також його заступник Євген Родіонов, котрого невдовзі окупанти відпустили. Що ж стосується Дударя, то він перебував у важкому стані у лікарні, а наглядали за ним військові Росії.

11 травня ворожі бійці викрали колишнього депутата Херсонської обласної ради Віктора Помазнюка. Його окупанти вивезли просто з дому. Крім того, у Херсоні викрали співробітника Суспільного Олексія Воронцова.

Сам очільник Херсонської ОВА Юрій Соболевський підкреслив, що у місті російські загарбники регулярно когось викрадають. Причому вивозять людей не лише з власних помешкань, а й місць роботи та навіть блокпостів.

Варте уваги – оперативна інформація від Генштабу ЗСУ станом на 20 травня: дивіться відео