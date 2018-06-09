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Енн Хетевей кардинально змінила імідж у фільмі "Море спокус": відео

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Енн Хетевей та Меттью Макконехі у фільмі "Море спокус"
Енн Хетевей та Меттью Макконехі у фільмі "Море спокус" / Фото з вільних джерел

Голлівудська акторка Енн Гетевей з розкішної брюнетки стала білявкою. Незвичне перевтілення глядачі зможуть побачити у новому трилері з назвою "Море спокус".

У мережі з'явився перший трейлер до моторошного фільму "Море спокус". Для кінострічки зірка перефарбувала волосся у білявий колір, чим здивувала прихильників, які звикли до її образу запальної брюнетки. Варто зазначити, що з таким кольором волосся Енн Хетевей виглядає дуже ефектно. 

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Голлівудським напарником Енн Хетевей в кінострічці став оскароносний Меттью Макконехі, який зіграв капітана рибальського судна, що живе на мальовничому острові в Карибському морі. В його спокійне життя раптово вривається колишня кохана, яку й зіграла Енн Хетевей.

Колись головний герой кінострічки "Море спокус" мав до дівчини сильні почуття, однак вона обрала розкішне життя в Маямі, де вийшла заміж за мільйонера. Проте дівчина зробила велику помилку: її обранець виявився тираном. Відтак білявка повертається до рибалки та просить його допомогти помститись кривднику. 

Дивіться відео першого трейлеру фільму "Море спокус":

 

Теги: LifeStyle Кіно Голлівуд
Джерело: 24 Канал
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