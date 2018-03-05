Енріке Іглесіас показав миле відео зі своїм первістком

Відомий співак Енріке Іглесіас вкотре потішив прихильників кадрами зі своєю новонародженою дитиною.

Як відомо, зірка разом з екс-тенісисткою Анною Курніковою виховують двійнят, які з'явились на світ 16 грудня 2017 року. Хлопчика та дівчинку зіркові батьки назвали Ніколасом та Люсі. Тривалий час пара приховувала фото немовлят, однак майже після 2 місяців знаменитості все ж опублікували перші світлини дітей.

Читайте також: Кайлі Дженнер вперше показала обличчя своєї дитини

Енріке Іглесіас в захваті від батьківства, тому не соромиться проявляти ніжність до малюків. Так, співак опублікував на сторінці в Instagram зворушливе відео, на якому він цілує свою дитину.

Бракує мого сонечка,

– мило написав Енріке Іглесіас.

Понад 2 мільйони користувачів соцмережі вподобали ніжні кадри, зазначивши, що співаку дуже пасує батьківство.