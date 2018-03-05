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Енріке Іглесіас показав миле відео зі своїм первістком

829 Читать новость на русском
Енріке Іглесіас
Енріке Іглесіас / Фото з вільних джерел

Відомий співак Енріке Іглесіас вкотре потішив прихильників кадрами зі своєю новонародженою дитиною.

Як відомо, зірка разом з екс-тенісисткою Анною Курніковою виховують двійнят, які з'явились на світ 16 грудня 2017 року. Хлопчика та дівчинку зіркові батьки назвали Ніколасом та Люсі. Тривалий час пара приховувала фото немовлят, однак майже після 2 місяців знаменитості все ж опублікували перші світлини дітей.

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Енріке Іглесіас в захваті від батьківства, тому не соромиться проявляти ніжність до малюків. Так, співак опублікував на сторінці в Instagram зворушливе відео, на якому він цілує свою дитину.

Бракує мого сонечка,
– мило написав Енріке Іглесіас.

Понад 2 мільйони користувачів соцмережі вподобали ніжні кадри, зазначивши, що співаку дуже пасує батьківство.

can't get enough of my sunshine

Допис, поширений Enrique Iglesias (@enriqueiglesias)

Теги: LifeStyle Музика Діти
Джерело: 24 Канал
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