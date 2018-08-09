Енріке Іглесіас їде в Україну з концертом

Популярний іспанський співак Енріке Іглесіас дасть концерт у Києві вже у вересні цього року.

Про це співак повідомив на своїй сторінці в Twitter.

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Концерт Енріке Іглесіаса запланований на 30 вересня цього року на НСК "Олімпійський" в Києві.

Артист зазначив, що продаж квитків розпочнеться у понеділок, 20 серпня.

Ukraine!! Tickets for the show at Olimpic Stadium on September 30th are going on sale on Monday, August 20th at 00:00 AM!



Get your tickets here: https://t.co/bpu6vUUh99 pic.twitter.com/MkOT8M3Ehz — Enrique Iglesias (@enriqueiglesias) 8 августа 2018 г.

Зауважимо, що останній концерт в Україні Енріке Іглесіас пройшов у київському Палаці спорту у листопаді 2007 року.