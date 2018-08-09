Енріке Іглесіас їде в Україну з концертом
Популярний іспанський співак Енріке Іглесіас дасть концерт у Києві вже у вересні цього року.
Про це співак повідомив на своїй сторінці в Twitter.
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Концерт Енріке Іглесіаса запланований на 30 вересня цього року на НСК "Олімпійський" в Києві.
Артист зазначив, що продаж квитків розпочнеться у понеділок, 20 серпня.
Зауважимо, що останній концерт в Україні Енріке Іглесіас пройшов у київському Палаці спорту у листопаді 2007 року.
Джерело: 24 Канал
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