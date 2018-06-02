Енріке Іглесіас з дружиною продає розкішний маєток в Маямі: неймовірні фото

Іспанський виконавець Енріке Іглесіас з дружиною Анною Курніковою вирішили продати маєток в престижному районі Маямі. У цьому будинку пара проживала багато років та навіть 5 місяців виховувала своїх новонароджених двійнят Ніколаса і Люсі.

Про це повідомляють на The Sun.

Двоповерхову віллу під назвою "Жасмин", яка розміщена в одному з найпрестижніших районів – на острові Sunset Islands, виконавець продає за 13,9 мільйонів доларів. Особняк, збудований у 1937 році, має площу 708 квадратних метрів. Будинок поділений на 7 спалень і стільки ж ванних кімнат, а також біля будинку міститься великий басейн і власна пристань.

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Енріке Іглесіас з дружиною продає розкішний маєток в Маямі

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Наразі пара проживає в іншому маєтку у цьому ж районі Маямі, який також містить багато кімнат, власний басейн і пристань для яхт. Після народження двійнят, пара обгоридила свій маєток від уваги настрирливих папараці.



Будинок, в якому зараз проживає сім'я Іглесіасів