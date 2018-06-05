Ентомолог пояснив причини нашестя метеликів у Києві
На вулицях Києва з’явилася небачена кількість метеликів, переважно виду сонцевик червоно-рудий.
Про це пише "Громадське".
Як пояснив ентомолог, професор, доктор біологічних наук Валерій Корнеєв гусінь сонцевика живиться на листяних деревах, переважно на вербах і тополях.
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Минулий рік був для цього виду особливо сприятливий. Весна цьогоріч була "моментальною", то ж і метелики, що дожили до весни у хованках, відклали яйця практично одночасно, у перший же сприятливий день,
– додав він.
Відтак, усі гусениці швидко розвинулися за травень та залялькувалися також майже у той самий час.
"Лялечка розвивалася трохи більше тижня, поки всередині неї сформувалися крильця і ніжки, і щойно вночі пройшов добрячий дощ, усі лялечки луснули, і вранці сьогодні дружно повиходили імаго, тобто, дорослі метелики", – пояснив Корнєєв.
За його словами, метелики літатимуть до зими, а потім заховаються на горища, в листя і дупла до весни.
Метелики у Києві: