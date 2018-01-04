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ІРИНА НОЗДРОВСЬКА РІЗДВО ІРАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Епатажна дизайнерка Вів'єн Вествуд опублікувала власні правила життя на 2018: фото

15:39, сьогодні 1004 Читать новость на русском
Вів'єн Вествуд
Вів'єн Вествуд / Фото з Instagram

Британська дизайнерка і засновниця стилю панк і New Wave у моді Вів'єн Вествуд опублікувала в своєму Instagram правила життя на 2018 рік.

Правила життя Вів'єн Вествуд оформлені у вигляді листівок з короткими закликами і фотографіями самої Вествуд. У цих закликах дизайнер піднімає теми екології, культури і політики.

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1. Політики – злочинці

Правила життя Вів'єн Вествуд
Правила життя Вів'єн Вествуд

2. Що добре для планети, то добре для економіки


Правила життя Вів'єн Вествуд

3. Зупиніть глобальне потепління


Правила життя Вів'єн Вествуд

4. Врятуйте Арктику


Правила життя Вів'єн Вествуд

5. Врятуйте тропічні ліси


Правила життя Вів'єн Вествуд

6. Купуйте менше, вибирайте краще, носіть довше


Правила життя Вів'єн Вествуд

7. Насолоджуйтесь життям. Не дайте себе вбити


Правила життя Вів'єн Вествуд

8. Культура необхідна людським істотам, щоб ставати кращим


Правила життя Вів'єн Вествуд

Теги: Мода LifeStyle Психологія
Джерело: 24 Канал
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