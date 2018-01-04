Епатажна дизайнерка Вів'єн Вествуд опублікувала власні правила життя на 2018: фото

Британська дизайнерка і засновниця стилю панк і New Wave у моді Вів'єн Вествуд опублікувала в своєму Instagram правила життя на 2018 рік.

Правила життя Вів'єн Вествуд оформлені у вигляді листівок з короткими закликами і фотографіями самої Вествуд. У цих закликах дизайнер піднімає теми екології, культури і політики. Читайте також: Що читає Вів'єн Вествуд: панк-ікона назвала 5 улюблених книг 1. Політики – злочинці

Правила життя Вів'єн Вествуд 2. Що добре для планети, то добре для економіки

Правила життя Вів'єн Вествуд 3. Зупиніть глобальне потепління

Правила життя Вів'єн Вествуд 4. Врятуйте Арктику

Правила життя Вів'єн Вествуд 5. Врятуйте тропічні ліси

Правила життя Вів'єн Вествуд 6. Купуйте менше, вибирайте краще, носіть довше

Правила життя Вів'єн Вествуд 7. Насолоджуйтесь життям. Не дайте себе вбити

Правила життя Вів'єн Вествуд 8. Культура необхідна людським істотам, щоб ставати кращим

Правила життя Вів'єн Вествуд