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ОЛЕГ СЕНЦОВ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА ДТП З КОРТЕЖЕМ У КИЄВІ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Епатажна Кончіта Вурст продовжує шокувати зміною іміджу: фото

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Кончіта Вурст
Кончіта Вурст / Instagram

Австрійська співачка і переможниця Євробачення 2014 Кончіта Вурст продовжує дивувати шанувальників кардинальною зміною іміджу.

Нові фото Кончіта Вурст опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, користувачі соціальних мереж схвально відреагували на перевтілення співачки у білявку. 

 

Hulk Hogan Realness #theunstoppables

Допис, поширений conchita (@conchitawurst)

 

 

Red carpet #ladyoscar Thank you so much @mrmartinz @eduvongomes @thomaskirchgrabner @jpheg

Допис, поширений conchita (@conchitawurst)

Нагадаємо, що австрійський співак Томас Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурст, нещодавно шокував заявою про свій ВІЛ-позитивний статус. 29-річна артистка наважилася на зізнання через погрози колишнього партнера оприлюднити її діагноз.

Теги: LifeStyle Євробачення
Джерело: 24 Канал
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