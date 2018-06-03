Епатажна Кончіта Вурст продовжує шокувати зміною іміджу: фото

Австрійська співачка і переможниця Євробачення 2014 Кончіта Вурст продовжує дивувати шанувальників кардинальною зміною іміджу.

Нові фото Кончіта Вурст опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, користувачі соціальних мереж схвально відреагували на перевтілення співачки у білявку.

Hulk Hogan Realness #theunstoppables Допис, поширений conchita (@conchitawurst) 1 Чер 2018 р. о 3:48 PDT

Нагадаємо, що австрійський співак Томас Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурст, нещодавно шокував заявою про свій ВІЛ-позитивний статус. 29-річна артистка наважилася на зізнання через погрози колишнього партнера оприлюднити її діагноз.