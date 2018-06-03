Епатажна Кончіта Вурст продовжує шокувати зміною іміджу: фото
Австрійська співачка і переможниця Євробачення 2014 Кончіта Вурст продовжує дивувати шанувальників кардинальною зміною іміджу.
Нові фото Кончіта Вурст опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Так, користувачі соціальних мереж схвально відреагували на перевтілення співачки у білявку.
Нагадаємо, що австрійський співак Томас Нойвірт, більш відомий як Кончіта Вурст, нещодавно шокував заявою про свій ВІЛ-позитивний статус. 29-річна артистка наважилася на зізнання через погрози колишнього партнера оприлюднити її діагноз.
Джерело: 24 Канал
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