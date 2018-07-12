Епатажна Леді Гага здивувала буденними образами: фото

Леді Гага вміє здивувати своїм стилем не тільки у відеокліпах, або на світських заходах, але й в буденному житті. Зірка приголомшила незвичними образами на вулицях Нью-Йорка.

Співачка Леді Гага вважається однією з найепатажніших поп-дів американського шоу-бізнесу. Все тому, що зірка обирає найекстравагантніші вбрання, які привертають увагу громадськості та журналістів.

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32-річна артистка прийшла на студію звукозапису в Нью-Йорку в шкіряній міді-сукні чорного кольору. Ефектне вбрання зірка доповнила кеппі, стильними окулярами та взуттям на підборах.

Допис, поширений C O T I D I E (@portalcotidie) 12 Лип 2018 р. о 6:40 PDT

Допис, поширений Gaga Daily (@gagadaily) 11 Лип 2018 р. о 11:24 PDT

Допис, поширений ladygaga (@ladygagaxjoanne) 12 Лип 2018 р. о 5:59 PDT

У цьому ж кеппі зірка знялась у фотосесії на даху одного з житлових будинків американського міста. Леді Гага, вбрана в шорти, футболку та шкіряну накидку, ефектно виглядала на фоні рожевого неба. Чималі підбори додали образу співачки пікантності.

"Я щаслива бути вдома", – написала вона, позуючи з двома чоловіками.

Допис, поширений Lady Gaga (@ladygaga) 11 Лип 2018 р. о 6:36 PDT