Епатажна модель Блек Чайна шокувала своєю фігурою у бікіні: фото

Екстравагантна американська модель Блек Чайна у крихітному бікіні влаштувала фотосесію на пляжі у Малібу.

Шанувальники 29-річної зірки звернули увагу на її неприродно круглі сідниці, які Чайна активно демонструвала у відвертому купальнику в чорну сіточку.

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Блек Чайна

Чайна також відома романтичними стосунками з братом Кім Кардашян – Робом. Модель народила від нього доньку, але пара швидко розійшлася.

Після скандального розриву Роб заявив, що витрачав на свою колишню шалені гроші, а вона відплатила йому зрадою. Чоловік навіть спонсорував пластичну операцію Блек, яку вона зробила після пологів.

"Ви дивувалися, як швидко вона схудла після пологів? Вона всім бреше. Я так хотів бути хорошим чоловіком, що на нашу річницю заплатив 100 тисяч доларів за операцію і був поруч з нею весь цей час. І вгадайте, що вона зробила потім? Пішла до іншого!" – сказав Роб.

Зірка швидко схудла після пологів завдяки операції

Фото: Daily Mail

Хто така Блек Чайна?



Модель та зірка мережі з 16 років почала танцювати на пілоні в нічних клубах Каліфорнії. Саме в ті роки вона взяла собі сценічний псевдонім Блек Чайна (справжнє ім’я – Анджела Вайт). Кажуть, що своїм формам Чайна зобов'язана пластичної хірургії, а саме глютеопластиці – операції із збільшення сідниць.