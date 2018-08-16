Епатажна Нікі Мінаж прикрасила обкладинку арабського глянцю: фото

Американська провокативна співачка Нікі Мінаж знялася для обкладинки вересневого номеру глянцевого журнал Vogue Arabia.

Про це Нікі Мінаж повідомила на своїй сторінці в Instagram.

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35-річна Нікі Мінаж вперше знялася для обкладинки глянцю Vogue.

Індустрія моди успішно співпрацює з реп-виконавцями... Для нас Нікі Мінаж втілює усе те, що робить цю галузь успішною. Вона є автором і продюсером більшості своїх матеріалів, успішна бізнесвумен і з'явилася у списку 100 найвпливовіших людей. Простіше кажучи, вона є найкращою жінкою-боссом,

– пояснює головний редактор журналу Мануель Арнаут.

На обкладинці журналу Нікі Мінаж позує у масивному чорному пліття з розрізом для ноги.