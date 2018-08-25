Епатажна Нікі Мінаж зблизька показала пишні груди: 18+

Нікі Мінаж вміє здивувати своїх прихильників. То вона оголена позує перед камерою, то створює пікантну обкладинку до нового альбому, то цілується за кулісами з Мадонною. Тепер зірка показала зблизька свої пишні груди.

Співачка Нікі Мінаж розбурхала мережу новими кадрами: зірка створила серію фото за допомогою спеціальних фільтрів. Звабливі фото та відео одразу ж з'явились у блозі артистки в Instagram.

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На кадрах співачка позує перед камерою в спідній білизні, яка прикриває пишні та оголені груди зірки. Пікантності ще й додає нюдовий колір вбрання, який ледь видніється на артистці. Сексапільний образ Нікі Мінаж доповнила ідеальною укладкою та макіяжем. Завдяки фільтру очі артистки стали значно більшими, а у її волоссі з'явилась чарівна квітка.

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 23 Сер 2018 р. о 6:46 PDT

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 24 Сер 2018 р. о 2:17 PDT

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj) 24 Сер 2018 р. о 2:35 PDT

Користувачі мережі були приголомшені такими гарячими кадрами. Кожен допис вони оцінили в щонайменше 1 мільйон вподобань, додавши, що Нікі Мінаж виглядає спокусливо та сексуально, а апетитним формам зірки може позаздрити багато жінок.