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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Епатажна Нікі Мінаж зблизька показала пишні груди: 18+

575 Читать новость на русском
Нікі Мінаж
Нікі Мінаж / Фото із соцмереж

Нікі Мінаж вміє здивувати своїх прихильників. То вона оголена позує перед камерою, то створює пікантну обкладинку до нового альбому, то цілується за кулісами з Мадонною. Тепер зірка показала зблизька свої пишні груди.

Співачка Нікі Мінаж розбурхала мережу новими кадрами: зірка створила серію фото за допомогою спеціальних фільтрів. Звабливі фото та відео одразу ж з'явились у блозі артистки в Instagram.

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На кадрах співачка позує перед камерою в спідній білизні, яка прикриває пишні та оголені груди зірки. Пікантності ще й додає нюдовий колір вбрання, який ледь видніється на артистці. Сексапільний образ Нікі Мінаж доповнила ідеальною укладкою та макіяжем. Завдяки фільтру очі артистки стали значно більшими, а у її волоссі з'явилась чарівна квітка.

 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

 

 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

 

 

Допис, поширений Barbie (@nickiminaj)

 

Користувачі мережі були приголомшені такими гарячими кадрами. Кожен допис вони оцінили в щонайменше 1 мільйон вподобань, додавши, що Нікі Мінаж виглядає спокусливо та сексуально, а апетитним формам зірки може позаздрити багато жінок. 

Теги: LifeStyle Музика
Джерело: 24 Канал
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