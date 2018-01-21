19:43
21 січ 2018
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Перспективна опонентка Путіна. Царські борги Росії
Вєсті Кремля
19:49, 20 січня
Вєсті. UA. Жир. Собачі танці Луценка. Повернення легітимного
Вєсті.UA
18:36, 20 січня
Не Дубневичами єдиними: як відомий олігарх хитро наживається на
ЦРУ
09:14, 17 січня
Чому український олігархат навмисне звертається до британських судів
Підсумки дна
14:00, 31 грудня 2017
Згадати Все. Як виглядає справжнє застілля
Згадати все
23:16, 18 січня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ТЕРАКТ У ГОТЕЛІ КАБУЛА ВІЙНА НА ДОНБАСІ КІР

Епатажний Карл Лагерфельд вперше за 30 років змінив імідж: фотопорівняння

17:10, сьогодні 1771 Читать новость на русском
Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд / www.gettyimages.in

Відомий дизайнер та креативний директор фешн-дому Chanel Карл Лагерфельд вперше за 30 років вийшов у світ у дуже незвичному образі, – він відростив бороду.

Одним з найяскравіших моментів показу нової колекції Dior Homme в Парижі 20 січня стала поява Карла Лагерфельда. 84-річний дизайнер приїхав до французького Великиого палацу з вусами, бородою і бакенбардами.

Читайте також: Леді Гага кардинально змінила імідж: фотопорівняння

Кардинальні зміни зовнішності Карла почали обговорювати всі західні ЗМІ, адже він роками був вірний своєму іміджу.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук