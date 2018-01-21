Епатажний Карл Лагерфельд вперше за 30 років змінив імідж: фотопорівняння
17:10, сьогодні 1771 Читать новость на русском
Відомий дизайнер та креативний директор фешн-дому Chanel Карл Лагерфельд вперше за 30 років вийшов у світ у дуже незвичному образі, – він відростив бороду.
Одним з найяскравіших моментів показу нової колекції Dior Homme в Парижі 20 січня стала поява Карла Лагерфельда. 84-річний дизайнер приїхав до французького Великиого палацу з вусами, бородою і бакенбардами.
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Кардинальні зміни зовнішності Карла почали обговорювати всі західні ЗМІ, адже він роками був вірний своєму іміджу.
Джерело: 24 Канал
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