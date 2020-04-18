Епідемія коронавірусу: США виділить 3 мільярди доларів на їжу для бідних
Дональд Трамп анонсував програму допомоги на 19 мільярдів доларів. З них 16 мільярдів спрямують на допомогу фермерам. А ще на 3 мільярди закуплять продуктів для людей, які найбільше постраждали від коронавірусу.
Про грошову допомогу Сполучених Штатів найвразливішим до епідемії COVID-19 категоріям населення інформує The New York Times.
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Президент Дональд Трамп оголосив програму допомоги фермерам на боротьбу з коронавірусом в розмірі 19 мільярдів доларів. З них – прямі платежі виробникам на 16 мільярдів доларів та масові закупівлі м'яса, молочних продуктів.
Міністерство сільського господарства США співпрацює з регіональними та місцевими дистриб'юторами, щоб придбати на 3 мільярди доларів сільськогосподарських товарів для найбіднішого населення,
– йдеться у повідомленні.
Продукти планують розподілити серед продовольчих банків, церков і груп допомоги. Це потрібно, адже мільйони американців втратили через коронавірус роботу. Крім того, велика частина економіки паралізована.
Коронавірус у США: останні новини
- Наразі загальна кількість підтверджених випадків захворювання в країні складає 710 тисяч 272 людей.
- Тест на коронавірус здали понад 3 мільйони американців.
- За офіційними даними, вже понад 63 тисячі пацієнтів одужали.
- Штат Нью-Йорк став одним з глобальних центрів пандемії COVID-19 у світі. Саме там – більшість випадків зараження в США.
- Станом на 18 квітня у Нью-Йорку від коронавірусу померли вже понад 13 тисяч людей. Морги переповнені, в лікарнях не вистачає ліжок для хворих, а медики пишуть заповіти.
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