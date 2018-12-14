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      Епідемія кору: на Львівщині звинувачують лікарів у відмові вказувати справжній діагноз

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      У Львові лікарі вказують неправдиві діагнози
      У Львові лікарі вказують неправдиві діагнози / Фото з соцмереж

      Медики Львівської області маскують таке серйозне інфекційне вірусне захворювання, як кір під ГРВІ, тому що не хочуть зайвих клопотів.

      Така інформація стала відомою з переписки батьків у групі "Батьківська рада Львівщини".

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      "Як пояснив лікар, якщо напише, що це кір, то потрібно буде робити щеплення всьому під’їзду. Теж саме було, коли була скарлатина, написали "запалення дихальних шляхів". Бажання, щоб у картці записали правильний діагноз проігнорували", – написала львів'янка Христина Грінда.

      У свою чергу інша львів'янка Катерина Терлецька розповіла, що лікар не хоче вказувати діагноз "кір", бо це вимагає подачі інформації в інфекційну лікарню і перевірка оточення (школа, сусіди, гуртки).



      Лікарі приховують діагнози 

      Зазначимо, що Львівщина лідирує в Україні за кількістю хворих на кір. Лікарі щодня фіксують в області сотню і більше випадків кору. Станом на 5 грудня на Львівщині з початку року захворіли на кір за первинними діагнозами понад 10 тисяч людей – 7361 дітей і 2871 дорослих.


      Кір в Україні 2018: симптоми у дітей та дорослих

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      Теги: Новини України Здоров'я Лікування Новини Львова Кір
      Джерело: Здоров'я 24
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