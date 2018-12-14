Епідемія кору: на Львівщині звинувачують лікарів у відмові вказувати справжній діагноз

Медики Львівської області маскують таке серйозне інфекційне вірусне захворювання, як кір під ГРВІ, тому що не хочуть зайвих клопотів.

Така інформація стала відомою з переписки батьків у групі "Батьківська рада Львівщини".

Читайте також: В Одесі від кору померло немовля

"Як пояснив лікар, якщо напише, що це кір, то потрібно буде робити щеплення всьому під’їзду. Теж саме було, коли була скарлатина, написали "запалення дихальних шляхів". Бажання, щоб у картці записали правильний діагноз проігнорували", – написала львів'янка Христина Грінда.

У свою чергу інша львів'янка Катерина Терлецька розповіла, що лікар не хоче вказувати діагноз "кір", бо це вимагає подачі інформації в інфекційну лікарню і перевірка оточення (школа, сусіди, гуртки).





Лікарі приховують діагнози

Зазначимо, що Львівщина лідирує в Україні за кількістю хворих на кір. Лікарі щодня фіксують в області сотню і більше випадків кору. Станом на 5 грудня на Львівщині з початку року захворіли на кір за первинними діагнозами понад 10 тисяч людей – 7361 дітей і 2871 дорослих.



Кір в Україні 2018: симптоми у дітей та дорослих

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.