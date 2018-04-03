Епідемія кору в Україні: цьогоріч захворіли понад 9 тисяч людей

Впродовж 2018 року кір забрав життя п'яти дітей. Всього за останній тиждень захворіло 699 людей, і 60% з них саме діти.

Про це повідомляє МОЗ України.

Читайте також: Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика

Найбільше людей, хворих на кір в Україні, зареєстровано в Івано-Франківській (1807), Закарпатській (1607), Одеській (1207), Чернівецькій (855), Львівській (870) областях.

Найменша кількість випадків захворювання спостерігається у Луганській (4), Сумській (5), Харківській і Чернігівській (по 12), Херсонській (18) областях.

Ліків від кору не існує. Зупинити спалах може тільки вакцинація,

– запевняє Міністерство охорони здоров'я.

МОЗ акцентує на вакцинації і наголошує, що нова поставка вакцин очікується у квітні, а також про те, що дитині необхідно зробити щеплення за календарем, як тільки їй виповнюється 1 рік або 6 років.

Що таке кір і як він передається? Це інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають імунітету проти цього захворювання. Він передається при будь-якому тісному контакті з хворим: при розмові, навіть в транспорті тощо. Перші симптоми починаються з невеликого сухого кашлю, а через кілька днів буде слабкість в організмі, порушення сну і дуже висока температура, у дорослих – 40 градусів. Найголовнішим симптомом кору є висип, але він з'явиться згодом. Для профілактики кору – дорослим потрібно приймати багато вітаміну А. Для дітей, говорять лікарі, потрібно зробити щеплення.