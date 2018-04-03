18:53
3 квіт 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
5°C
11°C 2°C
  • середа
    16°C 5°C
  • четвер
    13°C 7°C
  • п'ятниця
    15°C 8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Росія взялася за пошану релігії. Перший дрон пошти Росії – у мотлох
Вєсті Кремля
22:27, 2 квітня
Вєсті.UA. Статки Тимошенко з неба. Великий поет Добкін
Вєсті.UA
21:36, 2 квітня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати все. Ан-225 Мрія: український гігант
Згадати все
21:30, 2 квітня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
4G Е-ДЕКЛАРУВАННЯ НАЗАР ХОЛОДНИЦЬКИЙ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Епідемія кору в Україні: цьогоріч захворіли понад 9 тисяч людей

47 Читать новость на русском
Кір в Україні 2018: статистика
Кір в Україні 2018: статистика / Фото з відкритих джерел

Впродовж 2018 року кір забрав життя п'яти дітей. Всього за останній тиждень захворіло 699 людей, і 60% з них саме діти.

Про це повідомляє МОЗ України.

Читайте також: Кір в Україні: симптоми небезпечної хвороби та його профілактика

Найбільше людей, хворих на кір в Україні, зареєстровано в Івано-Франківській (1807), Закарпатській (1607), Одеській (1207), Чернівецькій (855), Львівській (870) областях.

Найменша кількість випадків захворювання спостерігається у Луганській (4), Сумській (5), Харківській і Чернігівській (по 12), Херсонській (18) областях.

Ліків від кору не існує. Зупинити спалах може тільки вакцинація,
– запевняє Міністерство охорони здоров'я.

МОЗ акцентує на вакцинації і наголошує, що нова поставка вакцин очікується у квітні, а також про те, що дитині необхідно зробити щеплення за календарем, як тільки їй виповнюється 1 рік або 6 років.

Що таке кір і як він передається? Це інфекційна хвороба, що вражає як дітей, так і дорослих, які не мають імунітету проти цього захворювання. Він передається при будь-якому тісному контакті з хворим: при розмові, навіть в транспорті тощо. Перші симптоми починаються з невеликого сухого кашлю, а через кілька днів буде слабкість в організмі, порушення сну і дуже висока температура, у дорослих – 40 градусів. Найголовнішим симптомом кору є висип, але він з'явиться згодом. Для профілактики кору – дорослим потрібно приймати багато вітаміну А. Для дітей, говорять лікарі, потрібно зробити щеплення.

Теги: Новини України Міністерство охорони здоров’я Кір епідемія Здорове життя Здоров'я Лікування
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Автобізнес – це пекло, – Ілон Маск зізнався, що ночує на заводі
сьогодні, 18:01 Автобізнес – це пекло, – Ілон Маск зізнався, що ночує на заводі
456
Тимошенко підловили у Раді у кумедній позі: є фото
сьогодні, 17:51 Тимошенко підловили у Раді у кумедній позі: є фото
7202
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук